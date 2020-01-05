藍綠周末台南拚場 到底誰的人氣旺網友眼超尖

選前超級周末，藍綠都在台南舉辦大型造勢活動，拼場的氣味濃厚，而人數誰多誰少，也引發網友討論，有網友認為台南是「綠的場子」，拼人數沒意義，還有網友表示台南綠營氣勢就是不同，但也有網友認為，今天綠營的場子都是動員來的，「應該有三主菜便當」

國民黨昨天在台南歸仁舉辦造勢大會，韓國瑜、朱立倫與6名候選人都到場，而今天則是民進黨造勢活動，蔡英文與賴清德都南下，與立委候選人一起造勢，兩方都宣稱現場人數超過10萬人，但到底人氣如何，引發 討論。

據了解，由於是選前最後倒數的大拼場，擔任蔡賴台南競選總部主委的市長黃偉哲，在籌辦之初就定調今天的造勢是「台南有史以來規模最大的造勢」，強力動員，要求人數要超過10萬人，最主要是台南是綠營的大本營，加上韓國瑜向來造勢場都人數眾多，綠營認為人氣上絕對不能輸。

但兩場活動舉辦的場地不同，綠營今天的場地比較大，而昨天歸仁運動公園現場有樹林，人群不易聚集，雖然兩場的主辦單位都宣稱人數破10萬人，但引發網友討論。

有網友表示綠營的場子人比較多，「台南是綠的大本營，人數不可能少」，「現場年輕人好多，不像藍營的場都是長輩」、「台南的人氣可以抵過之前韓台中場」