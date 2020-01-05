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遭法官抨擊 陳師孟引用諺語反批：耗子後輩

2020-01-05 18:22聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

監委陳師孟。報系資料照片
監委陳師孟。報系資料照片
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監委陳師孟因為計畫約詢在馬英九洩密案一審判決無罪的台北地院法官唐玥，引發全台法官串連反彈。陳師孟日前（12/26）在公布國民黨革實院土地土地買賣調查案報告的記者會中，對媒體表示「法界不該有法西斯專制政權心態」，並表示願意和有異議的法官公開辯論。昨天（4日）陳師孟利用部落格「尖尾週記」，反批抨擊自己的「法官改革司法連線」，讓他想起小時聽祖母所說的四川諺語：「龍生龍，鳳生鳳，耗子（老鼠）生的兒子會打洞」。

陳師孟引述了一段「法官改革司法連線」批評自己的話：『……陳監委指控參與連署的法官，過去五十年來對台灣人作威作福，對威權體制不敢吭聲云云，哈囉，現在是2019年，1987年解嚴至今已經三十多年了，那時候很多司法官還是小朋友、甚至還沒出生，作威作福什麽？』

他隨即表示，解嚴確實已經三十多年，照說目前在檯面上的法官可能已經是第三、第四代的徒子徒孫了，但就怕他們「耗子打洞」的本性難改，不然為什麽1976年10月「法律世界雜誌社」所做的司法官信任度調查，竟然與2016年3月中正大學「犯罪研究中心」的數字並駕齊驅，還是對法官高度不信任？「哈囉，相隔快四十年又怎樣？四十年來台灣在各方面都展現今非昔比的樣貎，只有司法仍然受到普遍的詬病。」法官改革司法連線拿年齡來卸責，只能再次証明「耗子生的兒子會打洞」。

陳師孟並且再度舉出自己日前調查的革實院土地案，當年國民黨強行向木柵的葉姓地主租用土地，後來不繳租金，並且仗勢強行購買。葉家不敢不賣，但對價款分文不取，以示合約無效。多年後，葉家後人於2006年出面控訴國民黨，主張買賣及土地移轉登記無效，結果一、二、三審全部敗訴，對葉家的控訴，法官都表示「無從認定」、「尚無從據以推論」、「當時社會實際需要的權宜措施」、「所辯自無可採」。自己讀到這些判決書內容，不禁目瞪口呆。有「馬系監委」本要反駁調查報告，但在自己引述歷歷的情況下，只能閉口。

陳師孟說，此案一審宣判是2007年、二審在2009年、三審定讞在2011年，距離戒嚴時期都在卅年以上。對此他只能說，這群「耗子後輩」對人民作威作福、對威權百依百順的程度，不僅青出於藍、而且更勝於藍。

陳師孟司法國民黨

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