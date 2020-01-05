藍批台灣變「查水表共和國」 林飛帆：造謠不該被縱容

最近不斷有民眾自爆自己被「查水表」，國民黨也出示公文質疑警政署公然說謊，指警政署5月17日頒布警署刑偵字第1080002594號函，下績效公文要求全國警察單位查假，台灣已經變成「查水表共和國」。

對此民進黨副秘書長林飛帆在臉書上表示，這幾天，國民黨不斷召開記者會，指控有許多民眾「莫名」被「查水表」，國民黨藉此要表達這是綠色恐怖的言論審查機器在運作。國民黨頻頻將近期因在網路上造謠和轉傳假訊息而被檢警約談的事件，和「反滲透法」的通過掛勾在一起，這是最為惡質的操作。

林飛帆說，首先，「反滲透法」並不針對言論、思想和意識形態做審查，這是政府已經說過千百萬次的。「反滲透法」所要規範的是，接受境外敵對勢力「指示、委託和資助」並從事違反現行法律的五種行為，包括政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、假訊息干擾選舉等。再者，國民黨所說的這幾個案例的相關當事人（或被告），他們之所以被檢警約談，是因為在網路造謠或轉傳假訊息。

林飛帆說，包括台大政治系教授造謠指稱「故宮要封館三年，將文物全部遷往南院」，轉傳「蔡政府掏空農漁會7000億元借給新南向國家」的不實流言，「甚至到轉傳我本人與共諜案王立強同桌吃飯，硬把我的香港朋友立法會議員助理李志榮指為王立強。散播和傳遞這些造謠、假訊息，難道是正當的，且不需負法律責任的嗎？」

林飛帆說，國民黨指控這些案例是民進黨透過國家機器來「系統性的查水表」。先不說，今天刑事警察局已經澄清：「自2019年1月1日起至2020年1月4日止，偵辦網路爭議（假）訊息案件涉政治人物計有287件；其中對國民黨政治人物不實假訊息案件有91件，偵辦後已移送55件，而有關對國民黨韓國瑜的網路恐嚇、不實訊息案也有48件，已移送29件，顯示警方行政中立的立場，更無辦藍不辦綠。」

林飛帆說，「我想問，如果國民黨認為這些案件被檢警約談調查，是國家機器系統性查水表，那國民黨所列的這些案例，我們是否也可以合理懷疑是國民黨系統性的造謠用以攻訐政府？我相信，對台灣大多數人而言，言論自由我們絕對要盡全力捍衛，但造謠、傳假訊也不應該被縱容。」

林飛帆說，國民黨將這些散佈謠言、傳遞假訊息的案例揪集作堆，並指控政府「查水表」，這不僅是惡質的政治操作，更是在鼓勵造謠和假訊息，「這場選戰以來，我說過許多次，這場選戰我們所要決定的是國家方向：是要走回過去依賴中國，寄所有希望於中國的老路，還是要走向強化自已，壯大國家自主實力的道路；同時，也要決定台灣的政治文化。」

林飛帆說，當全球民主國家都在因應新型態的威權國家滲透，甚至他國動用資訊戰破壞自己國家的民主制度時，「我們更應該對假訊息、資訊戰有更高的警覺和更嚴謹的反制。」他也認為，對於造謠和假訊息，任何政黨都不應該縱容，也不應該鼓勵。

林飛帆說，他希望國民黨能夠不要再為了政治操作、謀取選舉紅利而鼓勵造謠，鼓勵散播假訊息，這是對台灣政治文化的一大傷害，也更是對台灣民主的破壞，「選舉是一時的，但我們決定的方向影響甚遠；政黨可以競爭，選舉可以有攻防，但請不要容許造謠、假訊息持續傷害台灣民主。」