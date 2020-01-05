鄭宏輝推最新競選影片林智堅當主角 訴求集中選票

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今舉辦「與我們同行」記者會，推出最新競選影片，影片內容說明新竹市長林智堅與鄭宏輝兩人在「新竹隊」的絕佳默契，影片中林智堅向選民喊話，市長的任期剩下不到3年，呼籲選民集中支持鄭宏輝，讓他能夠如期完成種種重大建設，「如果任內無法如期完成，我會覺得非常遺憾」。

林智堅說，立委角色非常重要，需要在地方與地方首長溝通協調，深入了解地方的需要，才能在立法院爭取預算，協助地方首長有效率的落實地方建設，新竹市不像六都有著龐大的資源，只能靠自己努力，但是兩個人、三個人一起努力絕對比自己默默奮鬥來得有效。

林智堅指出，現在新竹市的建設與進步，是來自於柯建銘總召還有各位黨籍議員一同打拚的成果，換其他政黨來做，要打擊他很容易，透過杯葛使他做不出政績，他擔憂倘若鄭宏輝沒有當選，使他無法在任內完成該做的建設，他會感到非常遺憾。

鄭宏輝說，對城市有具體發展藍圖，這就是一個好的區域立委的價值，除了法案監督，更重要的是與地方首長同行；地方首長擘畫願景，在規畫建設以及跟市民溝通的前線作戰，區域立委的前線就是在立法院，爭取預算協助地方首長實現地方建設。