親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黑鷹失事調查中
總統大選倒數中
倡統叛國說惹議
拚立委各黨搶票
反滲透三讀通過
卡神網軍案延燒
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

廢妃詩妮娜死獄中？泰王室不回應

黑鷹再度出任務 飛赴花蓮山區救回急病患

鄭宏輝推最新競選影片林智堅當主角 訴求集中選票

2020-01-05 14:21聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今舉辦「與我們同行」記者會，推出最新競選影片，影片內容說明新竹市長林智堅與鄭宏輝兩人在「新竹隊」的絕佳默契，影片中林智堅向選民喊話，市長的任期剩下不到3年，呼籲選民集中支持鄭宏輝，讓他能夠如期完成種種重大建設，「如果任內無法如期完成，我會覺得非常遺憾」。

林智堅說，立委角色非常重要，需要在地方與地方首長溝通協調，深入了解地方的需要，才能在立法院爭取預算，協助地方首長有效率的落實地方建設，新竹市不像六都有著龐大的資源，只能靠自己努力，但是兩個人、三個人一起努力絕對比自己默默奮鬥來得有效。

林智堅指出，現在新竹市的建設與進步，是來自於柯建銘總召還有各位黨籍議員一同打拚的成果，換其他政黨來做，要打擊他很容易，透過杯葛使他做不出政績，他擔憂倘若鄭宏輝沒有當選，使他無法在任內完成該做的建設，他會感到非常遺憾。

鄭宏輝說，對城市有具體發展藍圖，這就是一個好的區域立委的價值，除了法案監督，更重要的是與地方首長同行；地方首長擘畫願景，在規畫建設以及跟市民溝通的前線作戰，區域立委的前線就是在立法院，爭取預算協助地方首長實現地方建設。

今天下午鄭宏輝也在內政部長徐國勇、林智堅、柯建銘的陪同下，前往北區、香山區、西區與關新特區車隊掃街，並前往南寮直銷中心徒步掃街，晚間6時將在青南宮用餐直播。

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今舉辦「與我們同行」記者會，推出最新競選影片，影片內...
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今舉辦「與我們同行」記者會，推出最新競選影片，影片內容說明新竹市長林智堅與鄭宏輝兩人在「新竹隊」的絕佳默契。圖／鄭宏輝競選總部提供
分享
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今舉辦「與我們同行」記者會，推出最新競選影片，影片內...
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今舉辦「與我們同行」記者會，推出最新競選影片，影片內容說明新竹市長林智堅與鄭宏輝兩人在「新竹隊」的絕佳默契。圖／截至影片
分享
今天下午鄭宏輝也在內政部長徐國勇、林智堅、柯建銘的陪同下車隊掃街。記者張雅婷／攝...
今天下午鄭宏輝也在內政部長徐國勇、林智堅、柯建銘的陪同下車隊掃街。記者張雅婷／攝影
分享
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今舉辦「與我們同行」記者會，推出最新競選影片，影片內...
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今舉辦「與我們同行」記者會，推出最新競選影片，影片內容說明新竹市長林智堅與鄭宏輝兩人在「新竹隊」的絕佳默契。圖／截至影片
分享
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今舉辦「與我們同行」記者會，推出最新競選影片，影片內...
民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝今舉辦「與我們同行」記者會，推出最新競選影片，影片內容說明新竹市長林智堅與鄭宏輝兩人在「新竹隊」的絕佳默契。圖／截至影片
分享

鄭宏輝新竹林智堅

延伸閱讀

全站台路口大造勢 賴清德替鄭宏輝站台

鄭宏輝站肥皂箱許下新年願望 高喊守護民主建設...

總統竹市參香 鄭正鈐諷：鄭宏輝言語矛盾難怪要...

鄭宏輝提告鄭正鈐、高鈺婷 違反選罷法與加重誹...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

選前黃金周大咖基隆拚造勢 韓國瑜7日來蔡英文9日到

2020-01-05 15:48

蔡英文：香港年輕人來信 請她繼續守護台灣民主

2020-01-05 15:47

影／蔡英文黃金周到南投要「拉下馬」 藍營鐵倉恐翻盤

2020-01-05 15:45

傳喚當事人打壓言論自由？法務部：絕對是錯的！

2020-01-05 15:30

解讀台中空汙 卓榮泰：來自於境外汙染

2020-01-05 14:15

批黑鷹事件仍跑選舉 柯文哲叫民進黨用反滲透法告媒體

2020-01-05 13:04

談中部空汙 柯文哲：幾百萬人曝露危險中政府束手無策

2020-01-05 12:13

周報遭候選人報警扣押 高市新聞記者公會質疑綠色恐怖

2020-01-05 11:43

韓國瑜慈湖謁靈 韓粉簇擁為他加油

2020-01-05 11:25

影／黑鷹失事意外後 蔡英文恢復競選首站南投稱關鍵

2020-01-05 11:21

盧秀燕親上指揮台抗空汙 力駁「紅害」指是氣候因素

2020-01-05 11:02

國民黨秀績效公文打臉警政署 批台灣已成查水表共和國

2020-01-05 10:44

基隆立委4搶1 朱立倫：國民黨關鍵席要勝選就要靠團結

2020-01-05 10:41

決戰時刻王金平用愛取代政治 捐20萬幫自強媽媽創業

2020-01-05 10:27

民進黨大車掃4路並進 蔡楓港、賴萬里都從家鄉出發

2020-01-05 10:25

民進黨在野時 綠委曾連署修社維法不罰「散佈謠言」

2020-01-05 00:23

馬英九夜市發春聯人氣爆棚 與攤商合唱還玩套圈圈

2020-01-04 22:22

總統票支持誰？柯文哲：都一樣差，就隨便你們了

2020-01-04 22:13

決戰中台灣？民眾黨今造勢晚會 柯文哲猜藍綠將布重兵

2020-01-04 22:12

王金平為黑鷹將士祈禱 並說黃金周不會參加韓造勢

2020-01-04 20:22

喜樂島聯盟今台中車隊大掃街 力拚政黨5%立院成立黨團

2020-01-04 17:24

韓國瑜、蔡英文嘉義市直球對決！6日2地造勢大車拚

2020-01-04 17:23

選總務不是選總統？彰化糗大印錯投票通知單

2020-01-04 16:21

影／黑鷹失事影響韓國瑜？李正皓：對韓心理壓力比較大

2020-01-04 10:43

卡神案易始公司要告柯文哲 游淑慧：楊蕙如踹共！

2020-01-03 21:13

電視政見會 李中提2020台中願景、黃國書細數政績

2020-01-03 17:57

黑鷹失事 新黨：應由第三國調查並向美國索賠

2020-01-03 17:03

苗栗第一選區政見會 藍綠交鋒 民眾黨全都批

2020-01-03 14:17

影／國防軍事會談 蔡總統與國安高層為殉職弟兄默哀

2020-01-03 11:49

桃園市立委公辦電視政見會 首場明天登場

2020-01-02 15:21

爆楊蕙如會計師簽證有問題 黃珊珊：政府要相信什麼？

2020-01-02 13:24

韓競辦宣布律師扶助團成軍 幫庶民對抗綠色恐怖

2020-01-02 11:28

李永萍針對黑函進行提告 賴品妤嗆：到底多怕文宣內容

2020-01-01 17:48

不再喊九二共識？張善政怒回：九二共識非一國兩制

2020-01-01 11:48

脫口總統投宋楚瑜 郭台銘：這局我想讓大家自由

2020-01-01 10:56

影／宋郭升旗齊批反滲透法 「新威權體制復辟」

2020-01-01 09:34

韓國瑜台中晚會超時競選？中市選委會：尚未收到檢舉

2019-12-30 11:31

高嘉瑜開演唱會未唱已燒聲 王世堅將拉小提琴

2019-12-29 14:16

影/決定選舉勝負關鍵 柯文哲：討厭民進黨或討厭國瑜黨

2019-12-29 11:56
看更多

熱門文章

沈一鳴因家境捨高中念空幼 同學悼念：我們會在天上重聚

2020-01-04 19:45

等不到沈總長的神秘雷達站…共軍瞄準的頭號目標

2020-01-05 09:00

黑鷹失事 前外交官嘆：這個政府是真心疼惜沈一鳴嗎？

2020-01-05 07:43

美斬首伊朗將領中東戰火一觸即發 他憂台灣恐「斷氣」

2020-01-05 06:57

大選倒數七天 韓國瑜扮「賈伯斯」搶攻知識藍選票

2020-01-04 22:18

洪秀柱造勢大會韓國瑜合體達高潮 主辦單位喊出10萬人

2020-01-04 15:58

【重磅快評】那些搶食殉職官兵「血饅頭」的人

2020-01-05 10:26

洪秀柱韓國瑜台南大造勢 空拍機疑鬧場遭警「擊落」

2020-01-04 21:48

選總務不是選總統？彰化糗大印錯投票通知單

2020-01-04 16:21

韓國瑜、蔡英文嘉義市直球對決！6日兩地造勢大車拚

2020-01-04 17:23

國民黨秀績效公文打臉警政署 批台灣已成查水表共和國

2020-01-05 10:44

郭台銘挺親民黨 批國民黨失能電話直搗國民黨黨部

2020-01-04 19:29

林靜儀失言蔡英文救火 謝龍介：選後蔡可能被逼退

2020-01-05 11:11

呂秀蓮批反滲透法：威權已復辟

2020-01-05 00:14

機工長女兒問「爸爸還會再回來嗎」 黃敏惠：以您為榮

2020-01-04 20:07

馬英九：反滲透法可怕可惡又可恥 反對方法只有1個

2020-01-04 19:13

影／代沈總長走完未竟之路 蔡慰勞雷達站官兵

2020-01-04 19:25

影／蔡英文二訪北賓追思 因弟兄請託貼40張手寫紙條

2020-01-04 16:30

李四川拍廣告相挺 韓國瑜：南方崛起之路會一直走下去

2020-01-05 00:24

黑鷹失事初判 八成排除機械、氣流問題

2020-01-04 23:53

韓國瑜批：民進黨視退休軍公教為黨國餘孽、米蟲

2020-01-04 16:42

【即時短評】三國演義作者活在今天 也要擔心思想審查

2020-01-04 23:21

影／為黑鷹罹難默哀 韓國瑜感慨：政府怎麼對待退休軍公教?

2020-01-04 17:35

叛國說掀波 蔡急滅火：不把不同政治主張視為叛國

2020-01-04 23:51

李永萍瑞平雙貢晚會追思 與前飛官舅舅感懷學長沈一鳴

2020-01-04 19:45

影／林靜儀統一叛國論 韓國瑜痛批無知幼稚、為民進黨捏冷汗

2020-01-04 20:51

特戰將領洪鴻鈞以身殉國 長女保留將星這樣紀念他

2020-01-05 12:09

8名將校殉職 國防部不改以黑鷹載高階領短程機動作法

2020-01-05 11:46

家屬淚招魂...最後一刻救5命 葉爸以兒為榮

2020-01-04 23:58

台中晚會 柯文哲：政府解決不了空汙談統獨不負責任

2020-01-04 22:38

林靜儀稱綠國會多數可改國號 韓國瑜：辭發言人剛剛好

2020-01-04 19:20

影／聽韓國瑜替黑鷹失事哀悼 婦人抱國瑜娃娃激動拭淚

2020-01-04 16:42

黑鷹黑盒子解讀進度 空軍：初步報告一個月出爐

2020-01-04 16:43

黃國昌批韓國瑜慶富案未辦高銀常董是打假球 韓營：請黃放心

2020-01-04 22:18

馬英九夜市發春聯人氣爆棚 與攤商合唱還玩套圈圈

2020-01-04 22:22

總統票支持誰？柯文哲：都一樣差，就隨便你們了

2020-01-04 22:13

對林靜儀發言 柯文哲再批：講統獨真正原因是「懶惰」

2020-01-05 11:28

林靜儀主張統一恐構成叛國 韓國瑜批幼稚、無知

2020-01-04 16:54

蔡總統再赴追思會場 深刻感受人民對國軍的支持

2020-01-04 16:23

民眾上網質疑民進黨遭查水表 韓國瑜表達強烈抗議

2020-01-04 19:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top