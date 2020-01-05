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中東戰火一觸即發核四重啟否？基隆藍綠候選人激辯

2020-01-05 12:37聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

美國無人機在伊拉克巴格達機場炸死了伊朗最重要的軍事將領。伊朗誓言報復，油價前天上漲近4%。中東戰火一觸即發，嚴重威脅著台灣天然氣進口占比三成的生命線，要不要重啟核四，再引話題。國民黨基隆立委候選人宋瑋莉支持重啟，民進黨立委候選人蔡適應則要宋，先問問侯友宜為何不願發給核一核二乾式儲存場使用執照，再來談核四問題。

國民黨總統候選人韓國瑜把重啟核四，列為重要政見，今天早上宋瑋莉被問到核四如果重啟，基隆市民的安全是否會受威脅？宋瑋莉指出，核能是綠能的一種，如果國家要重啟核四，一定要把安全系數考量在內，如果安全無虞，當然可以啟用。

陪宋瑋莉掃街拜票的韓國瑜競選總部主委朱立倫，被問到中東危機，會不會擔心台灣有「斷氣」危險？他說，萬一發生任何的戰爭，石油，天然氣短缺，對台灣影響會非常大，因為石油和天然氣占發電量將近4成，但是綠能民進黨推動了4年，目前只有不到5%，綠能還沒有上來以前，要確保能源足夠的供應，就必須考慮所有可以用的能源，包括核能，火力發電和綠能。

民進黨立委候選人蔡適應批宋瑋莉不懂綠能，他說，綠能是有嚴格文字定義的，包括生質能，水力發電，風力太陽能這幾項，國民黨候選人提出這主張時，請先做好功課。核能，天然氣，煤都不是綠能產業。

當初是馬英九封存核四，現在核四若要重啟要花很大的成本，核四的燃料棒也運出去了，他不知道核四重啟，如何重啟？

蔡適應說，基隆離核四距離很近，國民黨人之前出來抗議深澳電廠，說這個危險，難道核四就不危險嗎？核一核二連乾式儲存場侯友宜市長都不願發使用執照了，宋可以去問侯不發使用執照的原因，再來談核四要不要啟用的問題。

宋瑋莉指出，核能是綠能的一種，如果國家要重啟核四，一定要把安全系數考量在內，如果...
宋瑋莉指出，核能是綠能的一種，如果國家要重啟核四，一定要把安全系數考量在內，如果安全無虞，當然可以啟用。記者吳淑君／攝影
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中東戰火一觸即發，嚴重威脅著台灣天然氣進口占比三成的生命線，要不要重啟核四，引發...
中東戰火一觸即發，嚴重威脅著台灣天然氣進口占比三成的生命線，要不要重啟核四，引發話題。圖／本報資料照
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蔡適應說，綠能是有嚴格文字定義的，包括生質能，水力發電，風力太陽能這幾項，他批宋...
蔡適應說，綠能是有嚴格文字定義的，包括生質能，水力發電，風力太陽能這幾項，他批宋瑋莉提出這主張時，請先做好功課。圖／本報系資料照
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