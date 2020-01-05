周報遭候選人報警扣押 高市新聞記者公會質疑綠色恐怖

高雄市新聞記者公會今舉行記者會，指平面周刊「很角色周報」4日上午在旗津派報發送民眾時，遭民進黨高雄第8選區立委候選人賴瑞隆陣營以散布「黑函文宣」為由報警，結果5千份報刊當場遭扣押，3名派報生也被中洲派出所警方帶回做筆錄，質疑「綠色恐怖」以警方當打手戕害新聞自由、非法扣押新聞刊物。

公會理事長馬道明說，「很角色周報」上期因發表一則標題為「賴瑞隆到底在怕什麼？」文章，遭賴瑞隆陣營向前鎮分局提告，警方原已告知周報社長蘇建中1月19日要做筆錄，4日卻通知要提前到1月7日；昨天又發生報紙在旗津遭警方扣押事件，「這是正常媒體報導，而非黑函，再這樣搞，媒體哪還有生存空間？」

賴瑞隆今上午由前立委郭玟成在前鎮二苓市場陪同拜票掃街，他被問到「很角色周報」一事時，表示「我不講這個，一切就是尊重司法！」

周報社長蘇建中在新聞稿中指出，如果賴瑞隆對於報導內容有意見，可循管道提出異議或要求更正，若提出證據證明報導內容有誤，媒體願意更正甚至道歉，而非打壓媒體報導。

據了解，警方因為無法認定報刊內容是否屬於黑函，有請選委會人員到場勘驗，確認該周刊是登記有案、且經營10多年的報社，昨晚已通知報社今天將報紙領回。

高雄市鼓山分局警方表示，4日上午10點多獲報後趕抵旗津中洲國小前，發現候選人服務處志工與3名派報員發生爭議，因此才請他們到派出所，候選人服務處人員針對周報報導內容提告妨害名譽、毀謗及違反選罷法意圖使人不當選等，已電洽高雄地檢署駐區主任檢察官提供法律諮詢，並由中選會選監小組委員到場協處。