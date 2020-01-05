影／黑鷹失事意外後 蔡英文恢復競選首站南投稱關鍵

國軍黑鷹直升機失事後，民進黨暫停競選活動3天，今是選前最後一個星期天，而恢復造勢首日，總統蔡英文首個公開選舉行程選擇到南投縣，蔡表示，選擇到因為南投是這個選戰中「關鍵中的關鍵」，更大打民主牌喊團結讓票開得漂亮。

蔡英文在埔里鎮恒吉宮時表示，黑鷹直升機迫降失事，因此停止競選活動3天穩定軍心、民心，並哀悼參謀總長及多名國軍將士同袍，而3天過後的第一個行程選來南投縣，因為她覺得南投這次的選舉是「關鍵中的關鍵」，希望有機會改變。

而南投立委第1選區蔡培慧是南投子弟，放棄教授職務和連任不分區立委等優勢，為了更全面服務鄉親投入區域立委，而她對農業、觀光、社福等都很在行，中央也很重視，長照將投入600億元，育兒津貼也要600億元增至1000億元。

隨後，蔡話鋒一轉打出民主牌，她說，要把國家顧好，讓國軍保衛國家，讓小朋友平安快樂成長，大家就要盡到國民的責任，投票時要團結選出能為國家堅持，讓國人知道民主自由是很重要的，因此這次選舉要團結起來保護主權和民主自由。

今年投票要投得完整讓票開得漂亮，全世界才能聽到台灣人要保護自己國家，要保護主權；香港人也告訴台灣，若是這次不站出來保護國家和主權，以後孩子長大得上街頭爭取自由民主，現在守得住才能快樂長大，每個世代才有民主和自由。

蔡英文除幫蔡培慧和自己拉票，也向支持者喊話政黨票投民進黨讓國會過半，想加強國防、民生且讓台灣更好，沒國會支持很難做，因此墾託南投鄉親全力支持；之後再轉往埔里花卉物流中心視察，當地農民熱情送上當地農特產給蔡英文。