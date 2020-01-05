盧秀燕親上指揮台抗空汙 力駁「紅害」指是氣候因素

台中市長盧秀燕（左）一早親自到台中市空品應變指揮中心，要求各局處力抗空汙，並指這波「紅害」是氣候因素。圖／台中市府提供 分享 facebook

中部空品出現連續多日「紅害」，網路罵聲連連，台中市府成立跨局處的空氣品質應變中心，早上八點半會議，市長盧秀燕親自坐鎮，空氣品質在努力下已有些改善，但氣候影響空品有嚴峻挑戰，市府團隊絕不懈怠，要求各局處全力以赴，積極應變、加強稽查並加重處分，以維護空氣品質為優先。

據了解，中部空汙雖未達到成立應變中心緊戒線，但台中市府跨局處包括環保、經發、建設、教育、勞工、農業、民政、衛生、社會和地政、新聞、交通、都發、消防、警察、文化、運動都參與，加入應變小組命。

網路罵聲不斷，指明明中火已大幅降載，空氣品質為何沒改善？連前市長林佳龍都發文指責。台中市長盧秀燕一早到應變指揮中心，再三強調這次是因受限地形、氣象條件，讓中南部不利用擴散，這波空氣品質不良主要為境內。

但她強調，對於大型汙染源的減量工作要持續、對市民朋友的警示也要落實。台中市府已成立跨局處空氣品質應變中心，全力減緩受氣候影響造成空品持續惡化，也提醒民眾注意自我防護。

針對外界批評近期空氣品質問題，環保局陳宏益副局長則強調空氣品質改善成效，應長期觀察比較，中部紅害日數改善幅度達七成，空品不良日也由由104年的86天降至108年的44天，改善近5成，短時間受到地形氣候因素影響所造成的空品惡化則應該以積極應變作為來面對。