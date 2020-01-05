1828名學者連署支持蔡英文連任 吳茂昆現身力挺

中研院士、台大醫學院前院長陳定信發起學術界連署支持蔡英文連任總統，1828名海內外學者連署。台灣教授協會今舉行連署行動記者會，陳定信表示，台灣不能接受一國兩制，籲民眾1月11日出來投票，讓蔡賴不只高票當選，而是超高票當選，才能向中國送出強而有力的訊息。

台教會表示，這次有22名中研院士、30名大專校院前校長擔任召集人，包括前教育部長吳茂昆、杜正勝等。今日也有多名召集人和連署人出席，包括中研院士周昌弘、李德財；大學前校長吳建國、陳全壽、蕭介夫、黃光彩、賴振昌等人。

陳定信表示，習近平去年初宣布台灣方案，把一國兩制定調為統一的步驟，也就是要併吞台灣的一步。蔡英文總統反擊，說台灣不能接受一國兩制，令大家敬佩。立法院去年底通過反滲透法，而台灣確實被滲透得滿厲害，通過這個法，能讓主權受更多保護。香港的反送中運動讓人不捨。

陳定信說，蔡英文總統任內大大改善民生，提出各項措施嘉惠兒童、青少年、老年人，輔導產業升級，也促進台商回流。蔡總統推動年金改革，雖引起爭議，但這是轉型正義，為了永續也是非做不可。

陳定信表示，蔡英文總統三年多年在國防自主也有很多建樹，近日黑鷹事件令人痛心。另外，蔡英文總統對民主主權維護獲各界讚賞，雖然有邦交國斷交，但獲歐洲、日本等國肯定。蔡英文總統若不能連任，這些可能都前功盡棄，後果不堪設想。

共同召集本次連署的中研院士周昌弘列舉蔡英文總統政績，包括任內讓南部生產水果暢銷歐美，在國防和外交上也推動國艦國造，提升台美關係等。

陳定信說，這次連署學者也對教育、研究政策方面提出意見，這些意見都很重要，但最重要的是蔡賴要勝選，才能共同解決這些問題。