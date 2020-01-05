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國民黨秀績效公文打臉警政署 批台灣已成查水表共和國

2020-01-05 10:44聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨出示公文質疑警政署公然說謊，警政署5月17日頒布警署刑偵字第1080002594號函，下績效公文要求全國警察單位查假，台灣已經變成「查水表共和國」。警政署三日內作出交代，否則7日起將在全台發起護台捍衛言論自由的活動，不排除走上街頭。

國民黨上午舉行記者會，公布某縣市警局的「第15總統副總統及第10屆立法委員選舉查察賄選及查處網路假訊息工作細部執行計畫」，裡面明白寫到其依據是公務人員考績法法、警察人員獎懲條例，以及警政署5月17日發布的警署刑偵字第1080002594號函查賄及查處網路假訊息執行計畫。

計畫中詳定團體獎懲辦法，積分未達40分的分局，將視情節，在記過範圍內議處，也將視情節追究分局長、偵查隊隊長督導不周，檢討調整主官(管)職務。計畫也規定，一般現金、禮品賄選案件，一案10分，查到利用臉書、LINE、網路討論區、部落格或新聞媒體，散布謠言或傳播不實之事，也是一案10分，並將這項績效評查上溯至2019年1月31日。

台北市議員羅智強批評，警政署1月2日連發新聞稿，否認國家機器用業績壓力強逼查假新聞，警政署赤裸裸的說謊。民眾上網留言批評執政黨，與違法簽賭同罪，台灣已經變成查水表共和國。明日他將告發警政署。

台北市議員游淑慧表示她取得統計數據，至去年12月為止，警政署查假400件、調查局200件，其中遭查處的尤以攻擊政治人物數量最高，達173件占了半數。警政署說清楚查的都是對誰的攻擊。許多人稱這次選舉是討厭韓國瑜與討厭民進黨的選戰，根本就搞錯了，因為人民沒有討厭民進黨的權力。

打鬼軍團團長周錫瑋要求警政署在3日內，比照查賄公布所有查假消息的案件數量與內容，讓人民判斷究竟是查假還是打壓言論自由。否則，將從7日起啟動全台串聯捍衛言論自由的活動。

國民黨上午舉行記者會，出示公文證明警政署下績效公文要求全國警察單位查假，台灣已經...
國民黨上午舉行記者會，出示公文證明警政署下績效公文要求全國警察單位查假，台灣已經變成「查水表共和國」，打鬼軍團團長周錫瑋怒拍桌。記者陳正興／攝影
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國民黨上午舉行記者會，出示公文證明警政署下績效公文要求全國警察單位查假，台灣已經...
國民黨上午舉行記者會，出示公文證明警政署下績效公文要求全國警察單位查假，台灣已經變成「查水表共和國」。記者陳正興／攝影
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國民黨出示取得某縣市警局的「第15總統副總統及第10屆立法委員選舉查察賄選及查處...
國民黨出示取得某縣市警局的「第15總統副總統及第10屆立法委員選舉查察賄選及查處網路假訊息工作細部執行計畫」，明白寫到依據是警政署5月發出的公文。記者蔡佩芳／翻攝
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警察民進黨

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