基隆立委4搶1 朱立倫：國民黨關鍵席要勝選就要靠團結

選戰倒數的最後一個星期天，韓國瑜競選總部主委朱立倫的第一站就是到基隆，陪立委候選人宋瑋莉到七堵南興市場掃街，朱立倫說，今天分散選票，就是便宜了民進黨，他呼籲所有藍軍朋友，都能放下自我，以大局為重，總統團結支持韓國瑜，立委要團結支持宋瑋莉，基隆要勝選就是要團結。

朱立倫上午9 點半抵達七堵，陪宋瑋莉到南興市場掃街拜票，許多婆婆媽媽爭相和他合影，他來者不拒，展現高人氣。還有人送人菜頭和蒜，祝宋瑋莉凍蒜，整個市場好熱鬧。

朱立倫接受聯訪時說，宋非常認真的在基隆打拚，最後關鍵，基隆要勝選就是要團結，今天分散選票，就是便宜了民進黨，他呼籲所有藍軍朋友，都能放下自我，以大局為重，總統團結支持韓國瑜，立委也一樣要團結支持宋瑋莉。

所以今天是來喊出棄保嗎？記者問，朱立倫說，應該說是大家全面都能團結在一起，沒有棄什麼保什麼，大家就是能夠把選票集中，支持宋瑋莉。