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決戰時刻王金平用愛取代政治 捐20萬幫自強媽媽創業

2020-01-05 10:27聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

選舉進入決戰時刻，前立法院長王金平除直言表態不會參加韓國瑜選前大造勢，他出席雲林寒冬送暖公益慈善演唱會，他說，現場人擠人、場面盛大，代表大家充滿愛心，他特地來幫單親媽媽加油、表示敬意，也捐贈20萬元作為「自強媽媽創業基金」，希望大家共同關懷單親媽媽。

這場慈善公益演唱會是由壽險文教基金會董事長許舒博與雲林縣議員賴淑娞服務處，結合社會各界團體共同舉辦，在斗六體育館舉行，雖是公益演唱會，場外門口卻有人高舉支持韓國瑜的大看板。只是王金平走過時，卻視而不見。

寒冬送暖公益慈善晚會募集愛心發票幫助偏遠弱勢學童，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵等人均出席，演唱會之前，每個人手持燭光，觀眾也點亮手機為黑鷹罹難將士默哀，以及表達對罹難者追悼及為傷者祈福。

許舒博表示，王院長一路走來除了政治上的成就外，也默默做了許多公益，之前曾在台灣缺血最嚴重時，號召全國民眾捐血，一天就募集一萬袋血袋。王院長知道東湧公司送10台烤肉爐給偏鄉的單親家庭，馬上當場捐贈20萬元，給每個單親家庭2萬元的創業基金，讓人暖心。

王金平說，單親家庭的辛苦全靠單親媽媽堅強的意志與愛心，並用毅力克服難關，展現偉大的母愛與情操，非常令人敬佩。這次參選立委的謝淑亞也是單親媽媽，不只關心自己家庭，還關心鄉里、國事，值得大家鼓勵與支持。

王金平指出，東湧董事長吳和臻發揮愛心捐贈烤肉爐，他也共襄盛舉，提供一點可讓單親媽媽作小生意的創業基金，聊表敬意，希望大家共同關懷單親家庭。

選前只談愛心不談政治，王金平對大選當前，藍綠決戰時刻的態度，不言而可喻。

王金平和雲林縣長張麗善及壽險基金會董事長許舒博共同為黑鷹將士點燈祈禱。記者蔡維斌...
王金平和雲林縣長張麗善及壽險基金會董事長許舒博共同為黑鷹將士點燈祈禱。記者蔡維斌/攝影
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企業捐烤爐，王金平加贈創業金。記者蔡維斌/攝影
企業捐烤爐，王金平加贈創業金。記者蔡維斌/攝影
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企業捐烤爐，王金平加贈創業金。記者蔡維斌/攝影
企業捐烤爐，王金平加贈創業金。記者蔡維斌/攝影
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