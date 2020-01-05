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民進黨大車掃4路並進 蔡楓港、賴萬里都從家鄉出發

2020-01-05 10:25聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

選戰進入最後一週，2020蔡英文總統連任辦公室發言人廖泰翔今表示，明起蔡英文總統將從故鄉屏東楓港出發，進行車隊掃街，連掃5天，周五回到台北市的勝利終點；同時副總統候選人賴清德從故鄉新北市萬里出發，另外副總統陳建仁與民進黨主席卓榮泰也從另兩地出發，選前一週四路齊發，掃遍全台每個縣市。

發言人廖泰翔表示，選前最後5天，不僅蔡英文及賴清德會從早到晚，全台走透透，利用車隊掃街的方式，行遍個縣市的大街小巷，與立委候選人一同拉票。副總統、蔡英文全國競總主委陳建仁及民進黨主席卓榮泰也將同步展開車隊掃街。因此這次是全台北中南東，由蔡英文、賴清德、陳建仁、卓榮泰四路齊發的最後衝刺，誓言力拼總統連任、國會過半。

廖泰翔表示，1月6日由蔡英文的故鄉屏東楓港出發，繞行屏東縣、高雄市及台南市。1月7日，上午則走遍嘉義縣市，下午到雲林縣及南投縣。1月8日，車隊來到中部，從彰化出發到台中市，下午則會繞行苗栗。1月9日，車隊逐漸往北，會掃遍新竹縣市及桃園市。至於選前最後一天，回防雙北，並在台北市時與賴清德合體。

至於賴清德車隊掃街路線，廖泰翔說，1月6日賴清德一樣由故鄉出發，從新北萬里開始南下，從新北市、桃園市到新竹縣市，1月7日來到中部，苗栗縣、台中市以及彰化縣，1月8日從雲林縣開始，繼續往南經過嘉義縣，並到達賴清德主場台南市。1月9日，賴清德車隊則會到達高雄市及屏東縣。選前最後一天，賴清德一樣會回防雙北，並在台北市與蔡英文合體。

而陳建仁1月6日則會從高雄旗山出發，經過屏東縣和台東縣，開始往東部前進。1月7日，大仁哥車隊來到花蓮縣及宜蘭縣，1月8日則會回到新北市及基隆市，1月9日則又來到南投縣、苗栗縣、新竹縣及桃園市。

而卓榮泰在1月6日，從台北市北投出發，行經台北市及基隆市，1月7日則火力集中新北市，1月8日整天在台中市，1月9日則到達雲林縣及宜蘭縣進行，移動距離也非常長，選前最後一天，則來到南投縣及彰化縣。

廖泰翔表示，四路車隊掃街的詳細規劃，也將在今日同步在臉書、蔡英文line@及官方網站上公開。歡迎各縣市的辣英粉們上網查詢，小英總統什麼時候會經過你家門口，拿出文宣、旗幟或自製標語，一起來給蔡英文、賴清德、陳建仁、卓榮泰及立委候選人們助陣加油。

蔡英文車掃路線。圖／2020蔡英文總統連任辦公室提供
蔡英文車掃路線。圖／2020蔡英文總統連任辦公室提供
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賴清德車掃路線。圖／2020蔡英文總統連任辦公室提供
賴清德車掃路線。圖／2020蔡英文總統連任辦公室提供
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陳建仁車掃路線。圖／2020蔡英文總統連任辦公室提供
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賴清德蔡英文

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