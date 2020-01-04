王金平為黑鷹將士祈禱 並說黃金周不會參加韓造勢

進入選舉黃金周，藍綠大造勢，立法院前院長王金平今晚選擇參加由全國壽險文教基金會，在雲林舉辦的民歌祈福晚會，為黑鷹將士祈禱，會外被問到倒數黃金周，對藍綠大戰有何看法，他表示各自努力，至於是否參加韓國瑜最後的大造勢，他更直言，行程排滿滿「不會去！」。

「讓我共同為國家的英魂祈禱....」王金平在一首祈禱歌聲中，感性地對黑鷹將士禱告，一字一句充滿對英勇將士祝福，感謝將士為國家的付出和犧牲。

這場由全國壽險文教基金會董長許舒博和縣議員賴淑娞共同舉辦的民歌祈福會，今晚在雲林縣斗六市體育館舉行，多位早年校園民歌手應邀演唱，吸引千餘人到場聆聽，王金平和雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞及斗六市長林聖爵及斗六三十九里里長。

每個人手持燭光點滿愛心，全場觀眾打亮手機，滿滿光點隨著歌聲，為將士祈禱，場面感人，許舒博說，已連續幾年的新年都辦民歌迎新年「有你真好」演唱會，年年觀眾不斷增加，今年適逢國家發生黑鷹將士為國犧牲的不幸事件，在演唱前特安排這場祈禱會，願黑鷹將士英魂一路好走。