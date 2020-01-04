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北市港湖雙姝政見對壘 面對棘手交通問題各有看法

2020-01-04 19:58聯合報 記者郭頤／台北即時報導

北市第一場立法委員電視政見發表會今登場，台北市立委第四選區(南港、內湖)選情受各界關注，國民黨立委李彥秀和民進黨議員高嘉瑜「港湖雙姝」政見對壘，兩人都充分準備，15鐘發言時間講好講滿，其中民眾最在意的港湖交通問題，兩人也分別提出政策、政績，盼讓港湖不再陷入塞車惡夢，說服選民支持。

對於內湖、南港最棘手的的交通議題，李彥秀表示，她任內完成港墘路拓寬，舒緩車流，但治本的方法還是捷運東環線儘速規劃興建，也可以跟汐止民生線對接，並啟動信義跟松山線的評估，無論未來信義、松山線的延伸或捷運南北線，身為民代要監督市政府盡快規劃，南港輕軌也應增加所有公民的參與。

高嘉瑜則提到，她任內努力推動捷運東環段，對於解決內湖交通有很大幫助，現在到中央核定，她有自信做中央跟地方平台，讓捷運東環段解決南港、內湖塞車問題，同時提倡大眾綠能交通，如快速接駁公車，和跳蛙公車納入1280定期票，讓年輕人能搭乘大眾運輸，其中汐止民生線一直卡在環評，若能進入立院會要求交通部跟地方儘速溝通、進而推動，讓內湖、南港交通更順暢。

李彥秀發言時，細數公托、教育、長照、都更和交通等政策，強調自己擔任民代21年來每天都用心服務，對於公托、生育政策，李彥秀提出，0到6歲由國家顧、政府養，並要打造一個優質跟普及的公共化托育政策，爭取2歲的幼兒專班，而托育機構也應有評鑑機制，不僅要提供教保員更好的勞動條件跟環境，也讓家長放心。

主攻年輕票群的高嘉瑜則主張，這次參選的一大主軸就是要讓年輕人敢生、敢養，她表示，成功爭取台北市開辦首家公辦民營托幼中心，未來進入國會要持續爭取0到6歲國家一起養，進而達到國家養，也希望透過公托、公幼免抽籤，減輕年輕人負擔，並努力讓育兒津貼加倍到6歲未滿，同時推動夫妻共享陪產制，壹定要讓年輕人敢生、敢養。

台北市立委第四選區(南港、內湖)選情受各界關注，李彥秀和高嘉瑜今天政見對壘，兩人...
台北市立委第四選區(南港、內湖)選情受各界關注，李彥秀和高嘉瑜今天政見對壘，兩人都充分準備，15鐘發言時間講好講滿。圖／取自台北市選舉委員會直播
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台北市立委第四選區(南港、內湖)選情受各界關注，李彥秀和高嘉瑜今天政見對壘，兩人...
台北市立委第四選區(南港、內湖)選情受各界關注，李彥秀和高嘉瑜今天政見對壘，兩人都充分準備，15鐘發言時間講好講滿。圖／取自台北市選舉委員會直播
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捷運李彥秀北市

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