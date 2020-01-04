北市電視政見會 腦麻候選人登台倡議 有人高唱大悲咒

台北市立委選舉有多位特殊候選人，包括身障者沈宜璇、腦麻患者賴宗育，都積極參選，為弱勢發聲。台北市立委選舉電視政見會今日下午登場，其中第一選區的候選人賴宗育，是腦麻患者，他克服四肢的顫抖，盡力發出每一個音節，隨即由口譯代為翻譯，表示政府應該為身心障礙者的特質設計適合的工作，也批評長照政策並未照顧到身障者的需求。

其他候選人包括綠黨候選人方儉，他指出陽明山保變住六之六開發案違法開挖汙水下水道，讓私地主蓋地，恐造成天母地區土石流，危害居民安全；他強調，他已經對台北市長柯文哲提告，且選舉是要選賢與能，不是悠忽我們的政策，批評白色力量的柯文哲，擔任民眾黨主席，連請假都沒請假就在輔選，至少國民黨總統候選人韓國瑜還有請假，「柯比韓國瑜還糟糕」。

第一選區的無黨籍王郁揚強調自己是全台灣、甚至全東亞唯一持有WHO（世界衛生組織）FCTC SLT證書的反菸專家，希望透過參選推動2040無菸台灣，達到菸品管制與減少菸害的目的，並提醒衛福部相關單位應留意長照財源的籌措等問題。

合一行動聯盟孫士堅則提到，自己參選兩次議員，曾當選里長，他主張居住正義、非媒家園、捍衛主權、生命法案等6項政見。

第二選區部分，民進黨候選人何志偉、國民黨候選人孫大千及中華統一促進黨候選人郭啟源皆未到場，其餘3名候選人中，宗教聯盟候選人巫超勝發言時唱起大悲咒，又清唱自編歌曲，祈求大選順利，讓嚴肅的政見會多添一分趣味。

一邊一國行動黨候選人陳民乾則提出「三不投票」主張，一票不投親中、親共產黨的政黨，二票不投脖子讓中國掐住的企業公司與銀行，三票不投不公不義破壞台灣環境的財團政黨，他也呼籲選民要關心政治，一定要出來投票。