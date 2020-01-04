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中山「三帥」政見發表 何景榮喝「蔣萬安礦泉水」

2020-01-04 18:17聯合報 記者楊正海／台北即時報導

今天是台北市第一場立法委員電視政見發表會，第三選區「三帥之爭」受到注目；抽籤前國民黨候選人蔣萬安與民進黨候選人吳怡農相互握手、打氣；民眾黨候選人何景榮，競選時主打「我要打敗蔣萬安」，下午政見發表時，突然說要喝水，從口袋拿出一瓶礦泉水，喝了一口，說這是蔣萬安競選的礦泉水，顯示自己競選資源不足。

何景榮在政見中，細數他從「柯黑」變「柯粉」的過程，因他讀者投書談「五岸一家親」，受到柯文哲注意，兩人進而認識，他認為柯文哲智商157，願意聽他的理念，還邊做筆記，令他感動，覺得柯文哲是個會往進步方向前進的人。他還說，票可以不投給他，但政黨票一定要投給民眾黨，而他喝蔣萬安的礦泉水，也突顯競選資源匱乏。

吳怡農和蔣萬安在政見發表開始，都對前天黑鷹墜機的傷亡者致敬。吳怡農說，他向國軍同仁們致敬，他認識很多在一線執勤付出的國軍，他們全年無休的執勤，所做出的犧牲、辛苦遠遠超過一般人可以想像，每天站在第一線的弟兄姊妹，值得整個社會的尊敬，需要全部的人支持。

蔣萬安一開始也說，前天的黑鷹直升機事故，造成八名將士身亡，他要向參謀總長沈一鳴和這些將士、家屬致上最沉痛的哀悼，謝謝他們保衛國家。

政見會前，吳怡農受訪表示，剩下最後一周，選戰只能再接再厲，明天開始選舉活動就會再次啟動，會繼續努力衝刺。外界認為第三選區民進黨能贏，對民進黨是重要里程碑，媒體問吳怡農是否覺得壓力很大，吳怡農指出，大家希望支持的是一個新的國會、一個新的氣象、一個新的典範，很感謝過去4個月有這麼多人的支持。

媒體也問蔣萬安，第三選區被認為是關鍵選區，蔣萬安指出，每個選區都非常關鍵，不只是台北市8席，各個縣市每個區域委員都非常關鍵，對國民黨來講，國會過半，才可以推動一些福國利民的法案，符合民眾期待，這才是最重要。

蔣萬安指出，國民黨推出來的每個候選人都是一時之選，國民黨在下一屆如果過半，可以推動好的福國利民、照顧台灣民眾的法案，為產業拚經濟，這才是符合民眾的期待，所以絕對不是某一個選區才關鍵。

民眾黨候選人何景榮，競選時主打「我要打敗蔣萬安」，下午政見發表時，突然說要喝水，...
民眾黨候選人何景榮，競選時主打「我要打敗蔣萬安」，下午政見發表時，突然說要喝水，從口袋拿出一瓶礦泉水，喝了一口，說這是蔣萬安競選的礦泉水，顯示自己競選資源不足。記者楊正海／翻攝
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今天是台北市第一場立法委員電視政見發表會，第三選區「三帥之爭」受到注目；抽籤前國...
今天是台北市第一場立法委員電視政見發表會，第三選區「三帥之爭」受到注目；抽籤前國民黨候選人蔣萬安與民進黨候選人吳怡農相互握手、打氣。記者楊正海／攝影
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蔣萬安吳怡農國民黨

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