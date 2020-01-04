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喜樂島聯盟今台中車隊大掃街 力拚政黨5%立院成立黨團

2020-01-04 17:24聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

喜樂島聯盟主席羅仁貴、不分區立委候選人林秀霞、高大成，以及台中區域立委候選人張烔春今天上午在台中市北屯集結車隊掃街，力拚政黨票，也為區域立委拉抬聲勢。喜樂島聯盟主席羅仁貴說，喜樂島聯盟從今年元旦起以車隊一天一城市掃街，政黨票力拚5%，在立院成立黨團。

法醫高大成說，他最怕是政黨票沒有放不分區候選人照片，很多選民因為「要蓋高大成卻找不到高大成的照片」放棄，他在網路反映不錯，1萬個留言不到10個罵他。喜樂島聯盟主席羅仁貴說，他在掃街過程，很多選民不知道有政黨票，這次全國大掃街很大目的是宣傳政黨票投喜樂島。

喜樂島聯盟今年的立委選舉不缺席，推出6席不分區立委，依序為前華視副總經理林秀霞、施正鋒、法醫高大成、藝術創作者李素貞、教師張君瑜、高雄市警察局刑事鑑識中心警務員林東徵等人。另有12名區域立委候選人。

喜樂島聯盟主席羅仁貴說，喜樂島聯盟一步一腳印以車隊掃街拜票，今年元旦從台北228公園出發，一路往南，今天一整天在台中市區車隊掃街，再繼續一路往南，包括台南、屏東、高雄一天一城市，預計選前之夜在高雄大集結，政黨票力拚5%，在立院成立黨團。

高大成說，喜樂島堅持台灣人的志氣、台灣獨立自主的目標，這是他接受喜樂島提名為不分區立委的初衷。他的粉絲有17萬多，PO影片約有200多萬人進來看，與50多萬名網友互動，其中有粉絲有疑慮認為台獨無效，他認為以後就會知道台獨有效，台灣人要顧台灣主權，不能讓中國來顧。

高大成指出，有人看衰喜樂島今年立委選舉不分區選情認為「不到1%」，他樂觀以對，認為票開出來，搞不好6%以上，現在情況看起來應該還有2到3席，兩位年僅30歲出頭的年輕人分居不分區立委第5、6名，請民眾不要有疑慮，我們可以慢慢修改我們的路線，我們是不那麼硬的政黨。

喜樂島聯盟主席羅仁貴（中）、不分區立委候選人林秀霞（左）、高大成（右）等人今天上...
喜樂島聯盟主席羅仁貴（中）、不分區立委候選人林秀霞（左）、高大成（右）等人今天上午在台中市北屯集結，以車隊掃街，力拚政黨票，也為區域立委拉抬聲勢。記者趙容萱／攝影
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喜樂島聯盟政黨票不分區立委

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