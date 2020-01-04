韓國瑜、蔡英文嘉義市直球對決！6日2地造勢大車拚

民進黨嘉義市立委候選人王美惠，及國民黨立委候選人傅大偉，本月6日（下周一）將分別在嘉義市立棒球場停車場，及港坪公園外金山路段，舉辦縣、市聯合造勢晚會，王將與同黨嘉縣立委候選人蔡易餘、陳明文同台，蔡英文到場助陣；傅大偉也邀請韓國瑜，及嘉縣海區立委候選人王啟禮等人，展現勝選氣勢，藍綠將在嘉義市直球對決。

民進黨嘉義市總統立委競選總部執行總幹事黃敏修表示，民進黨縣市聯合造勢大會，除了縣市3名黨籍立委候選人，總統蔡英文、副總統候選人賴清德都一定會到場，另外黨主席卓榮泰、前行政院長遊錫堃，及多名不分區立委會到場加油，還有董事長樂團都會到場演出，活動預計晚間6點30開始到9點30結束。

傅大偉競選總部發言人、嘉義市議員鄭光宏表示，選戰進入最後倒數，下周一晚上6點30分，將在港坪運動公園前金山路，封路辦舉辦「嘉義大團結、庶民站出來」造勢晚會，當天韓國瑜、傅大偉、王啟澧，嘉義市長黃敏惠等人同台，也邀請連勝文下午掃街，展現拚勝選決心與氣勢，依照過去幾次活動經驗，當天人數絕對「驚人」展現勝選氣勢！