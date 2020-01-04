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林靜儀發言惹議 林鶴明：總統不會把不同立場當成叛國

2020-01-04 12:02聯合報 記者周佑政／台北即時報導

民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀在接受「德國之聲」訪問時主張，「主張統一恐構成叛國」，引發爭論。蔡英文總統今天在臉書發表三點說明，強調「民主是我們守護的核心價值，我們從來不會把不同的政治主張視為叛國。」

蔡英文競選辦公室副執行長林鶴明今也受訪表示，總統的立場很清楚，不會把不同立場當成是叛國。蔡總統的立場包括，第一，民主是我們守護的核心價值，從來不會把不同政治立場視為叛國；第二，總統大選辯論強調，台灣的國名是中華民國，主權在2300萬人手上，沒有更改國號的問題；第三，總統做為中華民國總統的責任，最重要的是要維護台灣人民的生活方式及國家主權。

林鶴明說，前幾天國軍發生重大傷亡，競選總部主動宣布暫停所有競選活動三日，讓總統能夠全力投入國政。總統這兩天也到各地探視殉職官兵家屬以及軍事基地，穩定軍心、民心，確保台海周邊情勢穩定，希望不分朝野在這段時間都能支持國軍、讓政府盡快完成後續的相關處置。

林靜儀發言惹議，國民黨昨要求政府說明，「到底已庇護多少反送中暴力份子來台？｣林鶴明說，這兩天不分朝野、黨派都暫停競選活動，希望讓政府能全心投入黑鷹直升機事件的救難與善後工作，國民黨中央這樣的發言令人難以理解。政府正在進行災活動，國民黨過去也曾聲援香港人民爭取民主自由的權利，現在如此前後矛盾的說法，不知想表達什麼。

媒體也詢問，媒體人唐湘龍及彰化縣王惠美縣長在黑鷹直升機失事後，批評民進黨推年改。林鶴明說，唐湘龍的發言已傷害國軍，「這樣的行為是可恥、而不值得一提」。

林說，事發當天上午，蔡總統在街頭拜票結束後即回到總統府，發生意外事件時，蔡總統也在總統府第一時間聽取簡報、進行相關處置，這兩件事情前後時間沒有連結或影響，做這樣的不當連結，或把這件事情跟年改合在一起，這是傷害國軍的行為，這樣的發言非常可恥。

蔡英文競選辦公室副執行長林鶴明。圖／聯合報系資料照
蔡英文競選辦公室副執行長林鶴明。圖／聯合報系資料照
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2020選舉蔡英文林鶴明林靜儀

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