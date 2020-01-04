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蔡易餘與楊蕙如假喜訊貼文按個讚 三天內二度遭警約談

2020-01-04 11:47聯合報 記者周志豪／台北即時報導

選戰倒數，近日卻屢傳有民眾因為在臉書轉貼發文，或是批評蔡政府施政，遭警調約談。國民黨上午請出15位身受其害的民眾現身批評，蔡政府扼殺言論與秘密通訊自由，質疑蔡政府高層以積分手法要檢調配合辦案？

高雄Ａ民眾說，她只是分享立委高金素梅的法案，老百姓怎麼知道是真是假，政府這麼用力要偵辦她們臉書發文，那前總統陳水扁貪汙還在外面趴趴走，怎麼不給一個交代？

B民眾則說，他12月31日一早遭警方按門鈴盤查，稱他臉書分享假消息已經違反社會秩序維護法，但約談當時沒有給任何通知，程序有瑕疵；被約談隔天與友人通電話，發覺電話中有回音，確認彼此都沒開擴音後，質疑遭監聽趕快掛電話，造成心理壓力。

住新北市的Ｃ民眾則說，他只是分享中選會擅自刪除選票通知等資訊，文中有提醒是假訊息，但中和分局也送通知要做筆錄。住新竹的Ｄ民眾，則是因為在民進黨立委蔡易餘與卡神楊蕙如假婚訊貼文按了表情符號，三天內二度遭約談。

住嘉義東港的民眾Ｅ則說，他在沒有傳票的情況下，被員警要求到東港派出所約談，指控他臉書散播不實消息，違反社維法，之後他做的筆錄要留本都遭拒絕，為什麼網軍1450不抓？

國民黨打鬼軍團總團長周錫瑋表示，這批遭約談民眾，多半僅是轉貼文章就被檢警傳訊，檢警為查案，甚至高雄跑到台北、雲林跑到新北，蔡政府的做法要打擊人民，讓人民不敢講話，質疑楊蕙如案辦了嗎？為何只辦支持國民黨總統候選人韓國瑜的人？

周錫瑋表示，國民黨已組成由300位律師、退休警調、法官組程的顧問團要保護遭遇莫名查水表民眾，韓國瑜若當選總統，也會協助平反，調查蔡政府違憲失政。

國民黨發言人王鴻薇則說，這些受害人遍布台灣各縣市，在去年10月至12月密集遭傳訊偵辦，受害者中有人還一人中兩槍、一家中三槍情形發生，質疑警察抱怨警務繁忙，為什麼選前會有這麼多時間全省辦案？批評蔡政府的選舉綠色恐怖鋪天蓋地。

選戰倒數，近日卻屢傳有民眾因為在臉書轉貼發文，或是批評蔡政府施政，遭警調約談。國...
選戰倒數，近日卻屢傳有民眾因為在臉書轉貼發文，或是批評蔡政府施政，遭警調約談。國民黨上午請出15位身受其害的民眾現身批評，蔡政府扼殺言論與秘密通訊自由，質疑蔡政府高層以積分手法要檢調配合辦案？記者周志豪／攝影
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