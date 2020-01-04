親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黑鷹直升機失事
倡統叛國說惹議
卡神網軍案延燒
反滲透三讀通過
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

將報復！伊朗駐UN大使：回應美國的方式就是軍事行動

救難受難一線間！ 開直升機的英雄們 最怕聽這奪命聲...

影／韓王同框？韓國瑜陣營喊話放下小我 王金平：能力不足

2020-01-04 10:49聯合報 記者徐如宜／連線即時報導

韓陣營一直盼立法院前院長王金平能歸隊合體，王金平今天到高雄參加高雄市立醫院醫事聯合學術研討會時表示，這幾天應該不會有機會與韓國瑜同框。至於韓團隊喊話要王放下小我，王金平連稱兩次：「能力不足、能力不足啦！」

國民黨總統候選人韓國瑜今天恢復行程，下午到台南出席「顧台灣護憲大會」，與立委候選人洪秀柱合體造勢。媒體詢問王金平會不會參加台南造勢？王金平表示，不會去台南，因另外有行程。

媒體好奇，王金平來高雄會與韓國瑜同框嗎？他說不會吧，韓也不會來參加這個大健康產業的聚會。那之後這幾天會與韓見面的機會嗎？王金平則說，「看起來也沒有機會吧，我的行程也排得滿滿的，都是為委員輔選。」

對於韓陣營一直希望王金平能歸隊合體，能放下小我，做最有智慧的決定。王金平說，本來就「大我」了，有什麼是「小我」？媒體請教王要成就大我嗎？王連稱兩次：能力不足、能力不足啦！

【相關閱讀】


‧ 選戰倒數！快複習3組總統候選人政見、背景
‧ 民進黨對決國民黨！2016立委選舉藍綠人氣王TOP5是他們
‧ 選舉快到了！蛛絲馬跡都不可以錯過 最熱門的選聞都在這裡
‧ 快投票了！還不知道你家選區立委候選人有誰？3秒鐘快速找到

韓團隊喊話要立法院前院長王金平放下小我，王金平連稱兩次：「能力不足、能力不足啦！...
韓團隊喊話要立法院前院長王金平放下小我，王金平連稱兩次：「能力不足、能力不足啦！」記者徐如宜／攝影
分享
韓團隊喊話要立法院前院長王金平放下小我，王金平連稱兩次：「能力不足、能力不足啦！...
韓團隊喊話要立法院前院長王金平放下小我，王金平連稱兩次：「能力不足、能力不足啦！」記者徐如宜／攝影
分享

2020選舉韓國瑜王金平

延伸閱讀

迎接新年第一天 柯文哲王金平元旦健走

與韓同台？王金平：我有我的尊嚴

與韓國瑜同台？ 王金平：我要有自己的尊嚴

輔選被問會不會「韓王同台」？王金平：我要有自...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

蔡英文賴清德台南造勢拚10萬人進場 交通管制報你知

2020-01-04 09:35

選舉公報沒印總統候選人政見 中選會為何理直氣壯

2020-01-04 09:00

選前黃金周 藍綠台南大造勢

2020-01-04 00:38

韓推交通白皮書 環島高鐵路網整併高鐵、台鐵

2020-01-04 00:33

選情最後關頭 韓冰「現身」衝票？

2020-01-04 00:28

選舉人數／北市跌破217萬 新北增至332萬

2020-01-03 23:43

親民黨高雄造勢改為祈福音樂會 宋楚瑜郭台銘都未出席

2020-01-03 20:53

黑鷹事件後屏東行未喊卡 宋：愛心之旅不是拉票

2020-01-03 18:39

蔡正元：林靜儀軍喪期間發表政治鬥爭言論只有辭發言人

2020-01-03 15:39

「支持統一是叛國行為」蔡陣營發言人林靜儀發言惹議

2020-01-03 14:34

「用詞不夠精確」林靜儀道歉 辭蔡陣營發言人

2020-01-03 14:30

國民黨9日凱道造勢 秘密武器韓冰可望登板

2020-01-03 14:27

民進黨5日台南起跑 黃金周全台大掃街

2020-01-03 14:24

蔡英文台南競總哀悼黑鷹空難 倒數8天嚴陣以待

2020-01-03 14:15

韓冰要來了 韓競總：最後關頭重量級催票武器

2020-01-03 14:02

叛國的範圍又再大了一點？包正豪：林靜儀好誠實

2020-01-03 13:10

主張統一恐叛國？ 學者：選舉操作說法已違憲

2020-01-03 12:57

批民進黨愛抹黑 孫大千：今日韓國瑜 就是明日柯文哲

2020-01-03 12:46

互相恐嚇一下？他提醒柯文哲：今日韓國瑜，明日柯文哲

2020-01-03 12:25

黑鷹失事韓國瑜周末造勢要繼續？ 他舉319槍擊給了答案

2020-01-03 11:36

林靜儀稱主張統一恐構成叛國 蔡英文競辦發表2點聲明

2020-01-03 11:35

民進黨宣布暫停選舉行程 柯文哲：這也是行政優勢

2020-01-03 11:19

稱主張統一恐成叛國 林靜儀道歉辭蔡英文競辦發言人

2020-01-03 11:17

影／蔡英文率先停止競選活動 柯文哲：典型行政優勢

2020-01-03 11:03

重提319自導自演？ 陳水扁北上提告韓國瑜馬英九

2020-01-03 09:19

賴清德：《反滲透法》不是反交流

2020-01-02 10:59
看更多

熱門文章

黑鷹失事8死 張國煒：排行程的人「嚴格說來應槍斃」

2020-01-03 20:59

張國煒嗆排黑鷹行程的人應槍斃 國防部回應了

2020-01-03 23:36

網問「參謀總長有多大？」 軍中老鳥拿三國人物神舉例

2020-01-03 11:40

韓冰要來了 韓競總：最後關頭重量級催票武器

2020-01-03 14:02

蔡總統召開軍事會談交付3任務 追晉沈一鳴一級上將

2020-01-03 11:35

雲林縣長探望黑鷹殉職家屬 一問才知是老鄰居

2020-01-03 17:01

影／縮短一半搜救時間全靠她！以山為家陳秋霞號稱「高山活地圖」

2020-01-03 11:35

選舉公報出爐 竟有立委候選人政見寫「敗選感言」

2020-01-03 12:45

最後一刻還雙手護衛著總長 侍從官黃聖航遺體返回老家

2020-01-03 11:32

卡神案易始公司要提告 市府、議員怒轟：叫楊蕙如出來

2020-01-03 22:50

「黑鷹」折翼台北101點燈致敬國軍 網友紛喊「謝謝！」

2020-01-03 23:14

北市政風處找不到卡神 柯文哲：她一定會潛逃出境

2020-01-03 11:28

稱主張統一恐成叛國 林靜儀道歉辭蔡英文競辦發言人

2020-01-03 11:17

批民進黨愛抹黑 孫大千：今日韓國瑜 就是明日柯文哲

2020-01-03 12:46

悼念沈一鳴 老長官淚憶：他為飛行努力練粗脖子

2020-01-03 17:59

沈一鳴獲得追授青天白日勳章 知名度大於國光勳章

2020-01-03 19:57

墜毀黑鷹直升機黑盒子找到了 將送運安會判讀

2020-01-03 12:01

慟！認真又剽悍 王定宇：沈一鳴曾攔我在路邊討論條文

2020-01-03 12:10

影／「學長歹勢，我要把你拉出來囉」基隆特搜救援黑鷹

2020-01-03 18:34

老長官舊部屬悼沈一鳴 感嘆好人不長命

2020-01-03 22:33

關心二二八 沈一鳴參觀紀念館影像曝光

2020-01-03 18:37

卡神「一票兩報」？易始公司要告柯文哲、藍議員

2020-01-03 17:53

倡統有罪？法、學界撻伐 蘇宏達質疑「國家級造謠」

2020-01-04 00:01

黑鷹生還者曹進平沉穩表現獲肯定 母連拜神明謝天恩

2020-01-03 17:50

卡神案易始公司要告柯文哲 游淑慧：楊蕙如踹共！

2020-01-03 21:13

黑鷹系統先進 如未作必要檢測根本不讓起飛

2020-01-03 22:09

收兵單好奇問「斗煥坪在哪？」 網曝真相：恭喜你

2020-01-03 12:53

參謀總長原訂蘇澳勞軍人未到卻墜機 蘇澳鎮長難過不已

2020-01-03 16:16

選舉公報沒印總統候選人政見 中選會為何理直氣壯

2020-01-04 09:00

網友對黑鷹墜毀以訛傳訛 謝龍介：冷靜不要添亂

2020-01-03 20:54

黑鷹殉職正駕駛留下2幼女 提前被接回家時仍不知父過世

2020-01-03 17:37

影／蔡英文率先停止競選活動 柯文哲：典型行政優勢

2020-01-03 11:03

蔡正元：林靜儀軍喪期間發表政治鬥爭言論只有辭發言人

2020-01-03 15:39

悼念故總長沈一鳴 羅紹和：您衣暖嗎？ 傷還疼嗎？

2020-01-03 11:28

櫻花陵園清潔工目擊軍機最後身影 低空盤旋4次不見了

2020-01-03 14:25

悼念沈一鳴 美國在台協會臉書今公布兩張黑白照片

2020-01-03 16:34

告韓國瑜、批蔡英文 陳水扁：說好的轉型正義呢？

2020-01-03 12:34

【即時短評】臉皮比肚皮厚 誰縱容阿扁霸凌司法

2020-01-03 22:51

黑鷹副駕駛劉鎮富罹難 岳母不捨說「他不讓我們疼」

2020-01-03 13:11

叛國的範圍又再大了一點？包正豪：林靜儀好誠實

2020-01-03 13:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top