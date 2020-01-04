影／韓王同框？韓國瑜陣營喊話放下小我 王金平：能力不足

韓陣營一直盼立法院前院長王金平能歸隊合體，王金平今天到高雄參加高雄市立醫院醫事聯合學術研討會時表示，這幾天應該不會有機會與韓國瑜同框。至於韓團隊喊話要王放下小我，王金平連稱兩次：「能力不足、能力不足啦！」

國民黨總統候選人韓國瑜今天恢復行程，下午到台南出席「顧台灣護憲大會」，與立委候選人洪秀柱合體造勢。媒體詢問王金平會不會參加台南造勢？王金平表示，不會去台南，因另外有行程。

媒體好奇，王金平來高雄會與韓國瑜同框嗎？他說不會吧，韓也不會來參加這個大健康產業的聚會。那之後這幾天會與韓見面的機會嗎？王金平則說，「看起來也沒有機會吧，我的行程也排得滿滿的，都是為委員輔選。」

對於韓陣營一直希望王金平能歸隊合體，能放下小我，做最有智慧的決定。王金平說，本來就「大我」了，有什麼是「小我」？媒體請教王要成就大我嗎？王連稱兩次：能力不足、能力不足啦！