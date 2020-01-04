影／黑鷹失事影響韓國瑜？李正皓：對韓心理壓力比較大

新北市第8選區（中和）親民黨立委候選人李正皓今早和親民黨不分區立委候選人劉宥彤、蔡沁瑜，到烘爐地南山福德宮參拜，接著到華新街市場拜票。前天（2日）黑鷹失事，藍綠兩黨停止選舉行程，是否會對國民黨總統候選人韓國瑜造成影響，李正皓說，他肯定藍綠展現一定程度的團結，但對韓國瑜來說，這2天心理壓力比較大，行程變非常少，這是最大的影響。

李正皓表示，對選情來說，行程被沒收2到3天，對後面才開始追趕的人比較辛苦，因為是最後衝刺期，但他認為，要肯定藍綠的態度展現一定程度的團結，終於找到一個共識，在災害的時候不要抨擊彼此，但他希望台灣不要只在災害以及球賽時才團結，親民黨這段時間不斷在訴求，在大政策跟大方向不是藍綠或意識形態，是在談民生，希望台灣未來團結在民生之下，這是他最大的期許，台灣應該在任何時候都團結，台灣的政治氛圍才會更好。

至於藍、綠陣營停止選舉活動，韓國瑜的曝光度也變少，李正皓表示，韓國瑜民調上有點困難，這2天心理壓力會大，依據他長期觀察選舉，要在2天內讓民調多2到3%，除非有大型事件發生，這對韓國瑜的實質影響是行程從很少變非常少，這是他覺得對韓國瑜最大的影響。

對於親民黨政黨票有無信心？劉宥彤說，中和主要是李正皓在經營，剛剛爬山上來的時候，鄉親都很熱情，都說會投他，所以在政黨票會很有信心，最重要的是在這次，其實泛藍的選民對國民黨這八個月，相信非常失望，她相信親民黨成為藍營改革的力量，這次的政黨票應該可以受到很多朋友支持，相信大家支持，他們會成為最新的力量。

劉宥彤、蔡沁瑜2人近期都陪同李正皓跑行程，是否要用2人知名度為李正皓宣傳？李正皓說，親民黨是最團結的政黨，這次的親民黨展現的氣氛跟過去其他政黨氣氛不一樣，親民黨主軸是團體戰，因為台灣被撕裂太久，連政黨都在互相撕裂，區域立委跟不分區立委都互相不管對方，這件事情很無聊，要為台灣好大家要團結，不管是團結親民黨或無黨籍，只有一個核心目標，台灣不要再分裂、分政黨。