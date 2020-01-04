林靜儀發言惹議 蔡英文：從不把不同政治主張視為叛國

民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀在接受「德國之聲」訪問時主張，「主張統一恐構成叛國」，引發爭論。蔡英文總統今天在臉書發表三點說明，強調「民主是我們守護的核心價值，我們從來不會把不同的政治主張視為叛國。」

蔡總統表示，這兩天，競辦發言人的專訪內容，因為錯誤的表達引起誤會。她想藉這個機會，重申她一直以來明確的態度。

第一，民主是我們守護的核心價值，我們從來不會把不同的政治主張視為叛國。在台灣，統獨爭議一直都在，但也都受到言論自由的保障。過去的威權政府，曾經把不同的政治主張視為犯罪，才形塑了白色恐怖的那段歷史；而民進黨從民主的信仰起家，我們絕對不會重蹈覆轍。

第二，即使政治立場不同，我們還是可以團結成為一個國家，而且不是團結在一言堂之下，而是共同相信，民主機制會幫助我們找到最大公約數。而中華民國台灣就是我們的最大公約數。我在辯論會講得很清楚，我們的國名是中華民國，主權在2300萬人的手上。因此沒有修改國號的問題。

第三，我要重申，擔任中華民國總統最重要的責任，就是維護國家的主權，維護台灣人自由民主的生活方式。

蔡總統表示，這幾天，「當我們共同哀悼著不幸罹難的國軍弟兄袍澤時，我希望每個國人能記得，他們一生投身軍旅，要捍衛的是什麼？當然就是我們國家的主權，和民主的生活方式」。