黑鷹失事籲總統進衡山指揮所 宋：老師父善意建言 非批評

親民黨總統候選人宋楚瑜表示，呼籲蔡英文總統進駐衡山指揮所穩定軍心，不是批評而是「老師父的善意提醒」。 記者林澔一／攝影 分享 facebook 親民黨總統候選人宋楚瑜昨天弔唁黑鷹直升機失事殉職將領後，下午在屏東對事發時呼籲蔡英文總統應趕到衡山指揮所一事進一步說明。宋表示，最高指揮官、後勤次長、通訊次長不見了，台灣宛如「眼睛瞎了、後勤沒有了、支援不見了」，身為最高統帥的蔡總統應急切處理，他強調這是出於善意的建言，不是批評。

「不好意思，本人是老師父，在蔣經國時代很多軍方裝備、軍方會議都有參與，我是善意提醒。」宋楚瑜表示，總統是三軍統帥，參謀總長是最重要的指揮官。目前按照民進黨反滲透法的定位，把對岸當作敵國，在這樣情況下，竟然有三個小時台灣最重要的指揮官行蹤不明，難道最高統帥不應該好好去注意到底發生什麼事？誰在指揮？因此認為蔡總統應進入指揮所了解。

宋楚瑜說，事發突然且資訊不清楚，行政院卻對外進行說明，實為不妥，一切狀況應由軍方說明，不要引起不安。如果民進黨反覆強調台灣面臨外來力量滲透，都這麼大意處理，重要將領不見了卻可以這麼掉以輕心，把安全交給這樣的團隊，是非常需要檢討的。

他說，一九九五年李登輝前總統到宜蘭巡視地方，他身為省長陪同，三架直升機陸續起飛，第一架撞山後其餘立刻停飛。過去已發生過類似意外，為何重複發生，且一架飛機為何多位高階將領同行，應檢討不該如此大意。