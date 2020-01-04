冷眼集／臉皮比肚皮厚 誰縱容扁霸凌司法

前總統陳水扁（左）昨到台北地檢署按鈴控告韓國瑜、前總統馬英九及媒體人陳文茜。記者杜建重/攝影 分享 facebook

保外就醫的前總統陳水扁近來四處助選，昨天還按鈴申告，扁告人時高談闊論，對藍綠總統候選人韓國瑜、蔡英文說三道四，卻忘了他還有多起貪汙案件，只是以健康為由暫停審理。扁案是早已超越一般法律層次的政治案件，究竟是誰縱容囂張的阿扁霸凌司法，民進黨是忘記了，還是害怕想起來？

對於扁案，蔡英文總統已有一套ＳＯＰ處理原則，一是把保外就醫的責任推給是前朝馬政府批准，二是不干涉個案，尊重主管機關依法行事。問題是，當今總統不明確下令，法務部、中監只能依法再三評估，讓扁案至今成為維持現狀的「歷史共業」。難怪阿扁昨天膽敢公然嗆聲蔡總統， 「人不怕關最大，還怕蔡英文連任叫我回籠？阿扁等伊！」

陳水扁自二○一五年一月獲准保外醫治迄今，從出席感恩餐會、輔選兒子陳致中、責罵「蔡德三」政府、用臉書批判時政，到試圖出任不分區立委，都明顯違反「不得從事與治療顯然無關之活動」規定，但主管機關只能假裝沒看到。

受刑人獲准保外醫治是有醫療需求，獲准者大部分處於瀕死狀態，扁一再挑戰法律底線，雖然證明他身強體壯，司法卻是重傷害，最大的諷刺是，法律遇到阿扁就處於瀕死狀態。阿扁昨天掀衣露出三一九槍擊案鮪魚肚傷口，只是證明他的臉皮比肚皮還厚。

「皇后貞操不容質疑」，司法要取信於民是經過經年累月的考核，要摧毀可能就在一夕之間。檢察官下鄉法令宣導時，扁案幾乎成為必考題，如果連執法人員都無法為國家的司法政策辯護、對人民提出的疑問啞口無言，再多的法治教育或司法改革都是空談。

司法獨厚陳水扁，造成執法不公，人民更產生相對剝奪感，扁因「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」獲保外就醫，如今不但可站台造勢、甚至到地檢署提告，參加政治活動後，還有機會參與法庭活動，蔡政府卻始終束手無策，套句阿扁的金句：「蔡政府轉型正義說了四年，轉去哪裡？」

一邊是過度自由的前總統陳水扁、一邊是限縮言論自由的民進黨立委林靜儀，兩人皆高舉自由大旗，卻為民主法治做了最錯誤的示範。