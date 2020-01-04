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難買保險的身障

扁秀319肚子傷疤 告韓批蔡

2020-01-04 00:21聯合報 記者王聖藜劉宛琳／連線報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前稱三一九槍擊案是國安會前秘書長邱義仁一手主導，前總統陳水扁昨天控告韓國瑜、前總統馬英九、媒體人陳文茜三人涉嫌誹謗；扁也質疑蔡英文總統，「轉型正義說了四年，轉去哪裡？」韓辦表示，三一九槍擊案可受公評，全民都想知道真相；馬辦指出，扁應嚴守保外就醫規定，請自重。

前總統陳水扁（中）昨天參加一邊一國行動黨助選活動，特別露出肚皮說，傷已癒合，但沒...
前總統陳水扁（中）昨天參加一邊一國行動黨助選活動，特別露出肚皮說，傷已癒合，但沒癒合他的心痛。 記者徐宇威／攝影
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對於扁是否打破保外就醫規定？蔡英文總統日前在電視辯論會時表示，扁保外就醫是馬英九政府做的決策；保外就醫的人有什麼自由，不是總統可以決定，若行為不當或過度違反規定，就應該去執行法律。

媒體昨天詢問，會不會擔心選後被蔡政府關回去？扁嗆說，他被關過七年，再怎麼小間的牢房都住過，「人不怕關最大、人不怕死最大，還有什麼好怕的？還怕蔡英文連任叫我回籠？阿扁等伊」。

陳水扁不僅到處輔選站台，昨天還進一步「告韓批蔡」。法務部表示，保外醫治受刑人應遵守相關規定，其言行是否符合規範，由矯正機關認定及依法處理；北檢則依法受理陳水扁的告訴案。

扁也說，這是他這輩子第一次按鈴申告，他從來沒告過人家，都是被告的代理人或律師，但這次不告不行，不然「活虎被當死老鼠」。

說到激動處，扁還掀衣露出肚子傷口，他說，三一九案十五年過去，他被縫卅、四十針，十一公分、寬二公分、深二公分的傷口已癒合，但沒癒合他的心痛；每天洗澡看到傷口，心都在滴血，韓竟能為了選舉一再消費他。

扁按鈴申告後也批評，蔡政府說要轉型正義說了四年，轉去哪裡了？司法改革改到哪裡了？三一九案到現在也沒一個交代，前幾天韓國瑜又說，他真的忍無可忍，不告會死不瞑目。

陳水扁韓國瑜蔡英文保外就醫轉型正義司法改革

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