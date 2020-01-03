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【即時短評】臉皮比肚皮厚 誰縱容阿扁霸凌司法

2020-01-03 22:51聯合報 本報記者林政忠

前總統陳水扁又忘了保外就醫這回事，今天北上開記者會、還按鈴申告，扁告人時高談闊論，對藍綠總統候選人韓國瑜、蔡英文說三道四，卻忘了他自己還有多起貪汙案件，只是以健康為由暫停審理。扁案是超越一般法律層次的政治案件，究竟是誰縱容阿扁霸凌司法，民進黨是忘記了，還是害怕想起來？

對於扁案，蔡英文總統已有一套ＳＯＰ處理原則，一是把保外就醫的責任推給是前朝馬政府批准，二是不干涉個案，尊重主管機關依法行事。問題是，當今總統不明確下令，法務部、中監只能依法「評估評估再評估」，讓扁案至今成為維持現狀的歷史共業。難怪阿扁膽敢囂張嗆聲蔡總統， 「人不怕關最大，還怕蔡英文連任叫我回籠？阿扁等伊！」

陳水扁獲准保外就醫迄今五年，特殊待遇羨煞其他許多受刑人。他不僅出新書、到處趴趴走輔選，還可以像名嘴用臉書罵政府、罵政敵，顯然違反「不得從事與治療顯然無關之活動」的保外就醫規定，套句阿扁的金句：「蔡政府轉型正義說了四年，轉去哪裡？」

獲准保外就醫的受刑人幾乎都處於重病、瀕死狀態，像阿扁一秒手抖6.6下確實前無古人，扁一再踐踏法律紅線，證明他身強體壯，司法卻是重傷害，讓司法一遇到阿扁就處於瀕死狀態。阿扁今天在記者會掀衣露出三一九槍擊案的「鮪魚肚傷口」，只是證明他的臉皮比肚皮還厚。

一邊是過度自由的陳水扁、一邊是限縮言論自由的民進黨立委林靜儀，兩人皆高舉自由大旗，卻為民主法治做了錯誤的示範。

前總統陳水扁（中）露出肚皮，證明三一九槍擊案非造假。記者徐宇威/攝影
前總統陳水扁（中）露出肚皮，證明三一九槍擊案非造假。記者徐宇威/攝影
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前總統陳水扁（中）露出肚皮，要證明三一九槍擊案非造假。記者徐宇威/攝影
前總統陳水扁（中）露出肚皮，要證明三一九槍擊案非造假。記者徐宇威/攝影
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保外就醫司法蔡英文

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