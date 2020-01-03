卡神案易始公司要告柯文哲 游淑慧：楊蕙如踹共！

易始公司今發聲明指出，一發票二報，北市體育局業已澄清本公司斷無一發票二報之情，但台北市長柯文哲、市議員應曉薇、王鴻薇是公眾政治人物，應知名譽之重要性，卻任意指摘公司違法，重戕害本公司、系爭賽事、會計師、市府承辦同仁名譽，將會提告。

對此，國民黨台北市議員游淑慧隨即在下午也發臉書，「尋人啟示！踹共」，希望易始不要只PO臉書，何不到議會，堂堂正正對外說明，為自身辯護？除了嗆聲提告外，外界更希望貴公司及實際負責人楊蕙如小姐，能盡快出面對外說明諸多疑義。

游淑慧也提出五點質疑。

一、105年1月份原為寶悍公司來文申請，為何2月份又變成貴公司？貴公司為何一開始要先透過寶悍來申請？

二、體育局於105年2月同意與貴公司共同主辦時，WTA尚未同意2017年公開賽改至台北辦理，請問貴公司如何說服體育局，先行出具北市府同意共同主辦之證明文件？

三、另外貴公司與品原顧問公司之關係為何？為何地址與聯繫電話有所重疊？而投標文件又引用同一份經歷成果？

四、立院曾在105年間，連續為WTA相關補助召開五次的協調會，請問要協調什麼？是否要為易始協調出「可申請」體育署補助的解決之道？

五、貴公司出具體育局「補助民間體育團體辦理體育活動」相關補助標準，作為引證；然而本辦法第三條規定「本辦法所稱民間體育團體（以下簡稱各團體），指依法核准成立之全國及臺北市（以下簡稱本市）體育團體」