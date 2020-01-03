親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黑鷹直升機失事
卡神網軍案延燒
反滲透三讀通過
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

2020大選／溫暖包容跟自己不同選擇的人，我們不是仇人

38年前跑船遭丟包西國小島 阿美族男：只恨自己不怨父母

卡神案易始公司要告柯文哲 游淑慧：楊蕙如踹共！

2020-01-03 21:13聯合報 記者楊正海／台北即時報導

易始公司今發聲明指出，一發票二報，北市體育局業已澄清本公司斷無一發票二報之情，但台北市長柯文哲、市議員應曉薇、王鴻薇是公眾政治人物，應知名譽之重要性，卻任意指摘公司違法，重戕害本公司、系爭賽事、會計師、市府承辦同仁名譽，將會提告。

對此，國民黨台北市議員游淑慧隨即在下午也發臉書，「尋人啟示！踹共」，希望易始不要只PO臉書，何不到議會，堂堂正正對外說明，為自身辯護？除了嗆聲提告外，外界更希望貴公司及實際負責人楊蕙如小姐，能盡快出面對外說明諸多疑義。

游淑慧也提出五點質疑。

一、105年1月份原為寶悍公司來文申請，為何2月份又變成貴公司？貴公司為何一開始要先透過寶悍來申請？

二、體育局於105年2月同意與貴公司共同主辦時，WTA尚未同意2017年公開賽改至台北辦理，請問貴公司如何說服體育局，先行出具北市府同意共同主辦之證明文件？

三、另外貴公司與品原顧問公司之關係為何？為何地址與聯繫電話有所重疊？而投標文件又引用同一份經歷成果？

四、立院曾在105年間，連續為WTA相關補助召開五次的協調會，請問要協調什麼？是否要為易始協調出「可申請」體育署補助的解決之道？

五、貴公司出具體育局「補助民間體育團體辦理體育活動」相關補助標準，作為引證；然而本辦法第三條規定「本辦法所稱民間體育團體（以下簡稱各團體），指依法核准成立之全國及臺北市（以下簡稱本市）體育團體」

易始公司並非本辦法所謂之「民間體育團體」，為何能依本辦法申請補助？

卡神案易始公司要告柯文哲，游淑慧（中）在臉書要求楊蕙如，踹共。圖／報系資料照片
卡神案易始公司要告柯文哲，游淑慧（中）在臉書要求楊蕙如，踹共。圖／報系資料照片
分享
卡神案易始公司要告柯文哲，游淑慧在臉書要求楊蕙如，踹共。圖／取自游淑慧臉書
卡神案易始公司要告柯文哲，游淑慧在臉書要求楊蕙如，踹共。圖／取自游淑慧臉書
分享

體育北市游淑慧

延伸閱讀

影／操控再升級？邱毅爆民進黨下令網軍反串搞政...

邱毅爆卡神藏身在中和 管理員：沒看到楊蕙如出...

批民進黨愛抹黑 孫大千：今日韓國瑜 就是明日...

互相恐嚇一下？他提醒柯文哲：今日韓國瑜，明日...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

出席追思會 蔡總統：「讓我們做彼此的肩膀」

2020-01-03 22:42

網友對黑鷹墜毀以訛傳訛 謝龍介：冷靜不要添亂

2020-01-03 20:54

毛嘉慶：林靜儀「主張就是叛國」刑法一百條復辟

2020-01-03 20:25

影／怕被小英抓回去關？陳水扁：不怕關最大 阿扁等伊

2020-01-03 20:15

沈一鳴獲得追授青天白日勳章 知名度大於國光勳章

2020-01-03 19:57

黑鷹失事八將士殉職 國民黨追思會吳敦義落淚追悼

2020-01-03 19:55

遭阿扁控妨礙名譽 韓辦：319槍擊案可受公評

2020-01-03 18:31

林靜儀指統一就是叛國 國民黨：堅決反對推動台獨

2020-01-03 18:28

電視政見會 李中提2020台中願景、黃國書細數政績

2020-01-03 17:57

黑鷹失事籲蔡進指揮所 宋楚瑜：把對岸當敵國卻掉以輕心

2020-01-03 17:33

【重磅快評】林靜儀叛國論是假訊息 警調查她水表嗎？

2020-01-03 17:10

黑鷹失事 新黨：應由第三國調查並向美國索賠

2020-01-03 17:03

「說謊是掌權者的特權」蘇宏達嗆林靜儀叛國說造謠

2020-01-03 16:47

【重磅快評】依我國憲法 林靜儀與沈一鳴誰是叛國者？

2020-01-03 16:31

影／扁朝政務官出面！控民進黨埋葬民主

2020-01-03 14:26

林靜儀統一叛國論 網：她被逼問到進退維谷的尷尬狀態

2020-01-03 14:18

苗栗第一選區政見會 藍綠交鋒 民眾黨全都批

2020-01-03 14:17

陳水扁再秀鮪魚肚：319沒死竟被講自導自演

2020-01-03 12:50

影／重提319案是自導自演 陳水扁北上按鈴告韓國瑜

2020-01-03 12:45

告韓國瑜、批蔡英文 陳水扁：說好的轉型正義呢？

2020-01-03 12:34

主張統一構叛國？ 陳水扁：違反憲法言論自由

2020-01-03 12:00

影／國防軍事會談 蔡總統與國安高層為殉職弟兄默哀

2020-01-03 11:49

民進黨如何定義兩岸關係 林靜儀：「主張統一恐構成叛國」

2020-01-02 21:05

預作部署？政院設「選舉重大事件應變小組」引媒體好奇

2020-01-02 19:19

台大教授被「查水表」 校方、學生會臉書論戰

2020-01-02 18:37

黑鷹失事沈一鳴罹難 國民黨宣布今明兩天暫停選舉活動

2020-01-02 17:58

外交部：台德免試互換駕照正式啟動上路

2020-01-02 17:49

黑鷹失事 親民黨時力取消今日選舉活動

2020-01-02 17:43

總統進駐衡山指揮所？ 總統府：沒有必須進駐的問題

2020-01-02 17:29

網路盛傳「黑鷹事件」陰謀論 他促政府闢謠、抓人

2020-01-02 17:12

桃園市立委公辦電視政見會 首場明天登場

2020-01-02 15:21

爆楊蕙如會計師簽證有問題 黃珊珊：政府要相信什麼？

2020-01-02 13:24

韓競辦宣布律師扶助團成軍 幫庶民對抗綠色恐怖

2020-01-02 11:28

李永萍針對黑函進行提告 賴品妤嗆：到底多怕文宣內容

2020-01-01 17:48

不再喊九二共識？張善政怒回：九二共識非一國兩制

2020-01-01 11:48

脫口總統投宋楚瑜 郭台銘：這局我想讓大家自由

2020-01-01 10:56

影／宋郭升旗齊批反滲透法 「新威權體制復辟」

2020-01-01 09:34

韓國瑜台中晚會超時競選？中市選委會：尚未收到檢舉

2019-12-30 11:31

高嘉瑜開演唱會未唱已燒聲 王世堅將拉小提琴

2019-12-29 14:16
看更多

熱門文章

不到12小時結束搜救 幸好救難女英雄陳秋霞正確判斷

2020-01-02 23:00

黑鷹失事8死 張國煒：排行程的人「嚴格說來應槍斃」

2020-01-03 20:59

「兩棲蛙人將軍」殞落…家人拔掉電視插頭瞞老母

2020-01-03 00:42

影／曹進平獲救比這動作被酸 郷民揭軍方慣性動作

2020-01-03 09:46

直升機為何仍直飛越山 不繞行海上？

2020-01-03 00:13

殉職侍從官回家 親友慟：他最後一刻仍保護總長

2020-01-03 06:58

黑鷹失事 彰化縣長哀悼說年改網友罵翻

2020-01-02 23:48

從餐廳細節回憶沈一鳴 前少校：要我為他打仗賣命也無悔

2020-01-03 10:13

滿臉血走進急診室「生還者冷靜到令人心疼」

2020-01-03 00:35

共軍也有黑鷹！當年摔死副司令 還摔垮整個軍區

2020-01-03 08:00

獨／齊柏林墜機罹難獲沈一鳴力助後事 兒發文悼總長

2020-01-03 00:05

蔡總統召開軍事會談交付3任務 追晉沈一鳴一級上將

2020-01-03 11:35

手機求救 哨音辨位…直升機摔成廢鐵壓將官

2020-01-03 00:29

網問「參謀總長有多大？」 軍中老鳥拿三國人物神舉例

2020-01-03 11:40

影／縮短一半搜救時間全靠她！以山為家陳秋霞號稱「高山活地圖」

2020-01-03 11:35

韓冰要來了 韓競總：最後關頭重量級催票武器

2020-01-03 14:02

立院藍綠難過半 黃暐瀚：親民黨狀況不妙

2020-01-03 10:43

選舉公報出爐 竟有立委候選人政見寫「敗選感言」

2020-01-03 12:45

最後一刻還雙手護衛著總長 侍從官黃聖航遺體返回老家

2020-01-03 11:32

沈一鳴罹難 美參謀首長聯席會議主席發聲明哀悼

2020-01-03 06:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top