毛嘉慶：林靜儀「主張就是叛國」刑法一百條復辟

蔡英文陣營發言人林靜儀接受德國之聲專訪指稱「主張統一恐構成叛國」，安定力量副執行長毛嘉慶今天在臉書發文表示，林靜儀言論的錯誤，與統一無關，而在她居然認為「主張就是叛國」，這是典型的思想犯、言論犯，等於「刑法一百條」的復辟。

毛嘉慶指出，舊刑法一百條，只要「陰謀」破壞國體，就可以抓起來，於是很多人只是認同台獨，或者讀共產主義的書，就被警總來查水表了。民進黨裡的學運世代，像是羅文嘉、鍾佳濱，當年就是靠「廢除刑法一百條」起家的，怎麼現在執政了，民進黨居然要走回頭路，認為光「主張」就足以叛國？

毛嘉慶表示，當然，民進黨會說，林靜儀說錯了，她也因此辭職了。林靜儀雖然辭去了蔡英文的發言人，但她還是民進黨的不分區立委、國際部主任，依然代表民進黨。如果民進黨真的覺得林靜儀說的不對，為什麼不是開除她的不分區立委，解除國際部主任的職務呢？

毛嘉慶指出，中華民國憲法的「防衛性民主」，是規定在憲法增修條文第五條：「政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲」。顯然中華民國的防衛性民主，第一個要宣告違憲的，就是主張「台灣共和國」，要消滅中華民國的民進黨。

毛嘉慶表示，但今天台灣人民默認民進黨存在的合憲性，讓政黨違憲的規定僅有宣示效果，沒想到民進黨不知感恩，還要反咬台灣人民一口，說「主張統一就叛國」，有這種道理嗎?