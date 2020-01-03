沈一鳴獲得追授青天白日勳章 知名度大於國光勳章

青天白日勳章其實是中華民國第二高的軍職勳章，更上還有國光勳章。但國光勳章至今只頒發過五枚，圖案也不如青天白日亮眼，因此知名度遠遠不及。

青天白日勳章創設於民國18年，第一位得主是「少帥」張學良，他與另外五位東北軍將領，因翌年中東鐵路事件對抗蘇聯入侵而獲頒。至於領導北伐的蔣中正委員長，卻只是「青天白日七號」。這次沈一鳴獲得追授青天白日，總計發出211枚。

民國38年（含）後，共發出21枚青天白日，但除早期的陳慶堃、梁天价與歐陽漪棻是因特殊戰功，後期都是參謀總長或國防部長卸任時獲頒。民國102年，卸任參謀總長林鎮夷獲頒青天白日勳章後，馬政府將參謀總長降為二級上將，此後總長卸任，就未再獲青天白日。不過蔡政府上任後，卻發出兩枚青天白日給已故將領：除了沈一鳴，還有李登輝初期擔任參謀總長、卸任時未獲青天白日的陳燊齡上將，此舉也創下追授青天白日的先例。

坊間流傳青天白日勳章是「免死金牌」的謠言，故事來自於在徐蚌會戰自殺成仁的黃百韜中將，其子黃效先在台殺人被處死刑，黃夫人向蔣中正總統陳情祈求特赦，表示願繳回丈夫生前所獲青天白日勳章。總統果然頒布特赦為無期徒刑，但原因是「念其先父，勛績彪炳，承其嗣續，援予減刑」，而非青天白日勳章本身。

至於雲麾勳章，從民國24年開始頒發，勳章圖案是黃色大旗（麾）迎風招展，背景是藍天白雲。依據受獎官士兵的階級不同，分為九等。雲麾勳章可由平日累積功獎而獲得，但在承平時代，幾乎都要到中將以上，才能累積到第一枚雲麾，因此都由四等（將級）領起，如果升到上將，就有機會領到三等、二等。