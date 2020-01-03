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國軍史上最高階將領殉職 黑鷹事故原因勿妄加揣測

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黑鷹失事八將士殉職 國民黨追思會吳敦義落淚追悼

2020-01-03 19:55聯合報 記者王寓中／台北即時報導

黑鷹失事造成參謀總長沈一鳴等8位國軍將士殉職，國民黨今晚在黨中央前舉哀悼追思會，黨主席吳敦義率陸、海、空、聯勤四大軍種前上將向亡者致哀，吳敦義在會場數度啜泣，致詞時一更哽咽落淚，除了希望不幸的事故不要再發生，吳也祝願不幸罹難者能離苦得樂得永生。

「我終於翱翔，用心凝望不害怕，哪裡會有風，就飛多遠吧」，追思會在這首隱形的翅膀歌聲中，祝福沈一鳴等八位國軍將士也能在另一個國度翱翔高飛。

暫停兩天選舉行程的國民黨今晚在中央黨部前舉前追思會，吳敦義、副主席曾永權和郝龍斌以及一級主管與會，陸軍退役上將陳鎮湘、海軍退役上將費鴻波、前國防部長嚴明、前聯勤司令戴伯特、黃復興黨部主委金恩慶等人都出席。

追思會一開始由合唱團領唱奇異恩典，吳敦義聽到歌聲就忍不住落淚，更數度啜泣，還拿出手帕擦拭眼淚；追思會開始，蠟燭點燈，吳敦義並帶領在場者默哀一分鍾。

吳敦義致詞一開始提到黑鷹事故時又不禁哽咽落淚，吳敦義說，很感佩、感念他們對於國家安全的付出，也希望不幸的事情別再發生。

吳敦義說，今天在這裡追思罹難者之外，也要祝福在座的每一位，希望大家一起同心協力，讓中華民國國泰民安、海峽兩岸和平穩定發展。

金恩慶致詞時表示，這起事故是國軍史上最哀傷的空難，他要代表黃復興黨員向殉職者及其家屬致上最深的哀悼，他並表示，國軍為了執行任務，不惜犧牲生命，但國軍同仁要的不多，就是一份尊嚴和一份榮譽。

黑鷹失事造成參謀總長沈一鳴等八位國軍將士殉職，國民黨今晚在黨中央前舉哀悼追思會，...
黑鷹失事造成參謀總長沈一鳴等八位國軍將士殉職，國民黨今晚在黨中央前舉哀悼追思會，黨主席吳敦義率陸、海、空、聯勤四大軍種前上將向罹難者致哀。記者王寓中╱攝影
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黑鷹失事造成參謀總長沈一鳴等八位國軍將士殉職，國民黨今晚在黨中央前舉哀悼追思會，...
黑鷹失事造成參謀總長沈一鳴等八位國軍將士殉職，國民黨今晚在黨中央前舉哀悼追思會，黨主席吳敦義數度啜泣。記者王寓中╱攝影
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吳敦義國軍事故黑鷹直升機

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