悼念殉職將官 吳敦義及黃復興將領黨部前默哀

黑鷹直升機失事造成八名將官殉職，國民黨晚間在黨中央前舉辦哀悼追思會，國民黨主席吳敦義及黃復興將領手持電子蠟燭，為殉職將官們默哀追思，期間吳敦義一度拭淚，展現對逝者的不捨。黑鷹直昇機失事造成八名將官殉職，國民黨晚間在黨中央前舉辦哀悼追思會，最後獻上電子蠟燭，為殉職將官們默哀追思。記者許正宏／攝影 分享 facebook 黑鷹直昇機失事造成八名將官殉職，國民黨晚間在黨中央前舉辦哀悼追思會，國民黨主席吳敦義（左二）及黃復興將領手持電子蠟燭，為殉職將官們默哀追思。記者許正宏／攝影 分享 facebook 黑鷹直昇機失事造成八名將官殉職，國民黨晚間在黨中央前舉辦哀悼追思會，期間國民黨主席吳敦義一度拭淚，展現對逝者的不捨。記者許正宏／攝影 分享 facebook 黑鷹直昇機失事造成八名將官殉職，國民黨晚間在黨中央前舉辦哀悼追思會，國民黨主席吳敦義（右）及黃復興將領吳斯懷（左）等手持電子蠟燭，為殉職將官們默哀追思。記者許正宏／攝影 分享 facebook 黑鷹直昇機失事造成八名將官殉職，國民黨晚間在黨中央前舉辦哀悼追思會，最後獻上電子蠟燭，為殉職將官們默哀追思。記者許正宏／攝影 分享 facebook 黑鷹直昇機失事造成八名將官殉職，國民黨晚間在黨中央前舉辦哀悼追思會，國民黨主席吳敦義（左）及黃復興將領手持電子蠟燭，為殉職將官們默哀追思。記者許正宏／攝影 分享 facebook
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