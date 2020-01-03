林靜儀指統一就是叛國 國民黨：堅決反對推動台獨

民進黨立委林靜儀。 本報資料照片 分享 facebook

針對蔡英文陣營發言人林靜儀接受德國之聲專訪指稱「主張統一恐構成叛國」，國民黨今天發表6點嚴正聲明敬告國人同胞和國際社會，聲明中指出，國民黨尊憲、行憲、守憲不變； 國民黨尊重最大多數民意維持現狀的主張，堅決反對推動台獨，且不會以各種華麗的語言，包裝違反多數民意的行為。

國民黨要求蔡英文政府尊重人權，保障民眾言論自由，不會因為主張統一或主張台獨而遭到雙重標準的對待。蔡英文政府應該要釐清「主張統一，就是叛國」的說法；呼籲國人同胞要想清楚當前台灣的處境，珍惜民主自由，愛護中華民國。

國民黨總統候選人韓國瑜辦公室表示，林靜儀接受專訪所表達的心裡話，進一步地證實，民進黨一直在推動的就是「階段性台獨」。

韓辦請蔡英文總統站出來面對解釋，蔡英文口口聲聲的「中華民國派」，究竟是不是一個為了騙取選票的謊言？

新黨發言人王炳忠指出，林靜儀的話絕非她個人意見，而是不經意說出民進黨蔡英文的心理。刑法一百條修正，放寬了主張台獨是言論自由，結果現在竟反而指控依照憲法、主張統一者是「叛國」。可見民進黨、蔡英文心中的「中華民國」，其實根本是台獨借殼的假中華民國。

韓辦批評，一群處心積慮想要消滅中華民國的政客，竟然還有臉來參選中華民國的總統，和擔任中華民國的立法委員，這實在是一件非常荒謬的事。2020年的總統大選，就是一場中華民國的生死存亡保衛戰。

國民黨聲明指出，國民黨主張和平、對等、尊嚴的兩岸關係，追求雙方互惠、互利，不會危害區域的安全與繁榮；由於兩岸所有官方溝通管道中斷，國共平台是目前兩岸僅存的主要溝通管道，旨在保障大陸台商、台生和陸配的權益。

國民黨並要求蔡英文政府說明到底已經庇護多少反送中暴力分子來台，對其做出何種政治承諾；這些暴力分子還是不是香港人？或是來台灣當難民？蔡英文政府應該出來說清楚，講明白。

新黨質疑，林靜儀在報導中還直接說，因為席次不夠無法改國號，只能暫時在中華民國體制下，這話更表現民進黨的目的就是實現台獨黨綱、顛覆中華民國國憲，且民進黨實際還擁有公權力，可以強暴脅迫執行務實台獨，這才應該是要抓起來的叛國者。