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電視政見會 李中提2020台中願景、黃國書細數政績

2020-01-03 17:57聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

台中市第六選區立委候選人參加公辦電視政見發表會，向選民闡述參選政見。國民黨候選人李中提出2020台中新願景，將於選上立委後積極推動：減（無）煤時間表、台中市興建東西向高架捷運道路、國土重劃國力再造等重要事項。民進黨候選人黃國書，細數任內推動的地方政績，學府路打通公館路、74號道路銜接國一及增設旱溪匝道等。

挑戰者國民黨李中表示，當年他參選市議員曾提出2000台中「三個第三」，分別是台中成立全國第三個科學園區、台中興建全國第三座國際機場、台中升格成為全國第三個直轄市，這三個願景分別在2001-2010年間逐一落實。

李中說，他的2020台中新願景，讓民眾呼吸新鮮空氣是政府最基本的職能，有鑑於歐洲各國與鄰近的韓國紛紛提出減煤時間表，若選上立委也將積極推動，甚至要訂出無煤時間表，讓台灣不再成為排放溫室氣體的大戶。

另外，台中目前雖有台74號環台中快速道路，但東西向仍缺乏快速道路，捷運藍線正在規劃、興建時間還需要很久，台灣大道的交通仍然是瓶頸，他將推動類似公路與捷運共構的計畫，公路的施工速度較快，可在捷運興建完成前，先透過東西向快速道路來舒緩日益嚴重的交通壅塞問題。

李中說，台灣的國土計畫修訂速度很慢，通過的10年計畫，都是在解決10年前的問題，但新的都市問題已產生，推動內政部將都市計畫的容積調整等權限下放，在人口維持一定額數的前提下，讓地方政府有權限進行容積調派，如此可以讓台中的區域發展更有前瞻性、舊城區的再造也能加速推動。

現任立委、民進黨黃國書細數任內推動的重要交通建設，學府路打通公館路、74號道路銜接國一及增設旱溪匝道、爭取大車站計畫12億補助、爭取中央補助1.1億重建南門橋、還有台中市民非常有感的綠川、柳川廊道、大康橋計畫。

黃國書說，他在立法院多次被公督盟及口袋國會評鑑為優秀立委，積極推動國民體育法、國家語言發展法、幼照法、文化資產保存法、偏鄉教育條例等重大法案三讀通過或修正。

他積極替選區內各級學校爭取近5億補助，例如中興大學整建田徑場和籃排球場、台中高工興建新實習大樓、東峰國中校舍拆除重建以及信義國小校舍補強等。此外，他也爭取審計新村、台中文學館、演武場、中央書局等歷史建築活化，讓台中多了許多城市亮點。

黃國書說未來他會持續關心大智路打通計畫，加速中西東南區都市機能縫合，會繼續推動台中州廳、典獄長官邸、刑務所官舍群未登錄範圍及舊法院宿舍等歷史建築活化修復，用文化帶動觀光發展；未來還會提高毒品販賣罰則並持續關切108課綱操作實務問題、監督私校轉型機制，捍衛教師工作權並保障學子受教權益。

台中市第六選區立委候選人參加公辦電視政見發表會，向選民闡述參選政見，民進黨候選人...
台中市第六選區立委候選人參加公辦電視政見發表會，向選民闡述參選政見，民進黨候選人黃國書（左）與國民黨候選人李中（右）政見交鋒。圖／候選人提供、記者後製
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