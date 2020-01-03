黑鷹失事籲蔡進指揮所 宋楚瑜：把對岸當敵國卻掉以輕心

親民黨總統候選人宋楚瑜，今早前往台北內湖三總懷德廳靈堂，弔唁黑鷹直升機失事殉職將領，下午到屏東勝利之家進行公益訪視，並前往屏東玉皇宮祈福。宋對於昨天提醒蔡英文總統應趕到橫山指揮所了解狀況，做進一步說明，他認為事發當時最高指揮官、後勤次長、通訊次長不見了，台灣宛如眼睛瞎了、後勤沒有了、支援不見了，身為最高統帥的蔡總統應急切處理，宋強調這是出於善意的建言不是批評。

「不好意思本人是老師父，在蔣經國時代很多軍方裝備、軍方會議都有參與，我是善意提醒」宋楚瑜表示，總統是三軍統帥，參謀總長是最重要的指揮官，目前按照民進黨反滲透法的定位，把對岸當作敵國，在這樣的情況下，竟然有3個小時台灣最重要的指揮官行蹤不明，難道最高統帥不應該好好去注意到底發生什麼事？誰在指揮？蔡總統應進入指揮所去了解，這是善意提醒。

宋說，昨天事發突然資訊不清楚，行政院卻對外進行說明實為不妥，一切狀況應由軍方說明，不要引起不安，如果民進黨反覆強調台灣面臨外來力量滲透都這麼大意處理，重要將領不見了卻可以這麼掉以輕心，把安全交給這樣的團隊，是非常需要檢討的。

宋說，1995年冬天，李登輝要到宜蘭巡視地方，他是省長要陪同，3架直升機陸續起飛，第1架撞山後其餘立刻停飛，過去已經發生過意外，為何重複發生，而且直升機上載有多位優秀將領「同樣一架飛機這麼多高階將領同行，是不是要檢討不該如此大意」。