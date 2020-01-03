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黑鷹失事籲蔡進指揮所 宋楚瑜：把對岸當敵國卻掉以輕心

2020-01-03 17:33聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

親民黨總統候選人宋楚瑜，今早前往台北內湖三總懷德廳靈堂，弔唁黑鷹直升機失事殉職將領，下午到屏東勝利之家進行公益訪視，並前往屏東玉皇宮祈福。宋對於昨天提醒蔡英文總統應趕到橫山指揮所了解狀況，做進一步說明，他認為事發當時最高指揮官、後勤次長、通訊次長不見了，台灣宛如眼睛瞎了、後勤沒有了、支援不見了，身為最高統帥的蔡總統應急切處理，宋強調這是出於善意的建言不是批評。

「不好意思本人是老師父，在蔣經國時代很多軍方裝備、軍方會議都有參與，我是善意提醒」宋楚瑜表示，總統是三軍統帥，參謀總長是最重要的指揮官，目前按照民進黨反滲透法的定位，把對岸當作敵國，在這樣的情況下，竟然有3個小時台灣最重要的指揮官行蹤不明，難道最高統帥不應該好好去注意到底發生什麼事？誰在指揮？蔡總統應進入指揮所去了解，這是善意提醒。

宋說，昨天事發突然資訊不清楚，行政院卻對外進行說明實為不妥，一切狀況應由軍方說明，不要引起不安，如果民進黨反覆強調台灣面臨外來力量滲透都這麼大意處理，重要將領不見了卻可以這麼掉以輕心，把安全交給這樣的團隊，是非常需要檢討的。

宋說，1995年冬天，李登輝要到宜蘭巡視地方，他是省長要陪同，3架直升機陸續起飛，第1架撞山後其餘立刻停飛，過去已經發生過意外，為何重複發生，而且直升機上載有多位優秀將領「同樣一架飛機這麼多高階將領同行，是不是要檢討不該如此大意」。

宋認為蔡總統立刻開軍事會談、三軍降半旗、副參謀總長代理職務，按照步驟來做都是對的，宋強調他不是只有批評，是提出善意建言，沈一鳴是台灣少有國防、外交、軍事歷練的人才，飛機到底為什麼出事，應該好好檢討，墜機跟失蹤要檢討，資訊不要兩三個鐘頭以後才知道，也應該好好了解。

親民黨總統候選人宋楚瑜表示，黑鷹失事建議蔡英文總統進入衡山指揮所，是善意建言不是...
親民黨總統候選人宋楚瑜表示，黑鷹失事建議蔡英文總統進入衡山指揮所，是善意建言不是批評。記者江國豪／攝影
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親民黨總統候選人宋楚瑜，前往屏東玉皇宮為黑鷹失事事件上香祈福。記者江國豪／攝影
親民黨總統候選人宋楚瑜，前往屏東玉皇宮為黑鷹失事事件上香祈福。記者江國豪／攝影
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親民黨總統候選人宋楚瑜，今天下午到屏東勝利之家進行公益訪視。記者江國豪／攝影
親民黨總統候選人宋楚瑜，今天下午到屏東勝利之家進行公益訪視。記者江國豪／攝影
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黑鷹直升機屏東民進黨宋楚瑜2020選舉

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