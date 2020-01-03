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【重磅快評】林靜儀叛國論是假訊息 警調查她水表嗎？

2020-01-03 17:10聯合報 主筆室

民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀給蔡英文添麻煩？她接受外媒訪問時表示「主張統一恐構成叛國」，未料新聞披露後引發議論，民進黨危機處理明快，林以用詞不精確引起紛擾為由，辭去蔡英文競選辦公室發言人職務，蔡競辦也發出聲明，強調國家未來應該由2300萬人民共同決定，林靜儀發言引發誤解已辭去競辦發言人職務。

林靜儀說「主張統一恐構成叛國」，這可不是一件小事情，影響者眾，絕非民進黨發個聲明、林靜儀辭去蔡競選發言人職務就可以呼攏過去。

根據陸委會去年10月發布的民調，在10月17日至21日電訪台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，其中支持「儘快統一」者為1.4%，「維持現狀，以後走向統一」者為8.9%，「維持現狀，看情形再決定獨立或統一」者為31.0%；陸委會統獨民調難免有機構效應，但終究還是有參考價值，急統加緩統至少有10.3%，換句話說，目前國內至少有為數一、兩百萬的公民是主張統一（不管是急統或緩統）。

民進黨立委林靜儀身兼蔡英文競辦發言人，發言自有其份量，她接受外媒訪問說「主張統一恐構成叛國」，指摘他人叛國，這是何其大的指控與恫嚇？難道立場偏統的10.3%的上百萬公民不會心中為之一震？選前對外媒說這樣的話，林靜儀居心何在？

林靜儀的話引發爭議，但僅以用詞不精確為由辭去蔡英文競辦職務作停損，蔡英文競辦發出不痛不癢的聲明應卯，船過水無痕，但卻留下一堆問號，林靜儀透過外媒「指控」上百萬人叛國，竟然只要辭掉即將卸任的競辦職務就沒事了，看在批故宮南院的台大教授、分享轉傳高金素梅記者會影音的農民、批評反滲透法的斗六程先生等人眼裡，寧無怪哉？

大學教授到農民被警察約談的逾百案例，理由千篇一律，都是違反社會秩序維護法第63條規定散布謠言，足以影響公共之安寧，可處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰，如果說批評故南院就是散佈謠言、分享立委記者會影音也是散佈謠言，批評反滲透法更是散佈謠言，那綠委說人「主張統一恐構成叛國」會不會是謠言？

我們來驗證一下，從蔡英文競辦發出的聲明來看，實已駁斥林靜儀的說法，「主張統一恐構成叛國」並不是真的，如果真是如此，恐怕也陸委會也問不出民眾偏統的立場，那麼，林靜儀所言是不是假訊息？是不是在散布謠言？    

警調這陣子積極查辦假訊息，還爭搶績效，如果林靜儀說的是假訊息，要不要去約談？雖然立委言論免責，但根據釋字第401號解釋，立法院內所為之言論及表決才不受刑事訴追，林靜儀在外受訪並不在保障之列。

當然，要警調比照平民百姓去約談立委，那是天方夜譚，因為現在是綠營當政，警調不會笨到去查綠委的水表，蔡辦雖然強調國家的未來應由2300萬人民共同決定，但也沒說林靜儀說的不對，她只是太誠實了，說了民進黨的老實話，反而讓蔡英文在大選最後衝刺階段難堪了。   　      

民進黨立委林靜儀日前接受德國之聲專訪，表示「主張統一恐構成叛國」，新聞披露後引發...
民進黨立委林靜儀日前接受德國之聲專訪，表示「主張統一恐構成叛國」，新聞披露後引發議論。本報資料照片
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林靜儀蔡英文民進黨

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