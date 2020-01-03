黑鷹失事 新黨：應由第三國調查並向美國索賠

國軍黑鷹直升機昨發生重大失事，新黨今天下午舉行記者會，黨主席郁慕明表示，這並非「迫降」而是「墜落」，黑鷹直升機全球五年已掉十架，台灣一年多內也發生兩起失事，應由第三國調查黑鷹直升機設計是否安全，啟動對美國索賠，才能確保國軍軍備安全，為死者討回公道。

郁慕明說，蔡英文總統稱此次失事是「迫降」，嚴重扭曲實為「墜落」的事實，將影響未來法律上索賠的事實基礎。郁慕明指出，已有物理學家向新黨提出幾大疑點，包括此次失事的直升機螺旋槳是在空中已停止擺動，然後倒栽蔥式地墜落撞地，這可以用重力加速度推算出是在多高處開始往下墜，說明失事原因在機械本身出了問題。

郁慕明呼籲，這次失事我國痛失參謀總長等多位將官，應要求美國政府協助向原廠求償，並由第三國專業團隊展開調查，確保向美國購買的軍備安全，也為死者討回公道。