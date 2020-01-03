「說謊是掌權者的特權」蘇宏達嗆林靜儀叛國說造謠

台大政治系教授蘇宏達日前因為曾在臉書批評政府的故宮政策，遭到警方約談，讓他感慨，台灣人還能自由說話嗎？蘇宏達今天進一步舉例，像蔡英文競辦發言人林靜儀接受外媒德國之聲訪問時表示，支持統一就是叛國，「這算不算國家級的造謠？是否足以影響公共之安寧？」蘇說，很明顯，說謊是掌握權力者才有的特權，小老百姓手無寸鐵，哪敢說謊、造謠，現在連話都不太能說了。

蘇宏達表示，自己再跨年前夕發布了「誰？是誰在封殺台灣人的言論自由」，公諸個人因2018年11月在臉書上批評執政黨故宮政策，而在一年後遭到警方提訊的事實和委屈，引起極大的回響，全台各角落升斗小民因傳LINE、FB貼文而受到政府當局傳訊震懾的案例，也如雨後春筍般冒出來；但隨之而來的，是民進黨網軍從海內外舖天蓋地人身攻擊，自己更被扣上造謠、假冒的大帽子。

蘇宏達說，德國納粹的宣傳頭子戈培爾（Paul Joseph Goebbels）有句名言，「謊話說一千遍就會成為真理」，被許多政治宣傳者奉為圭臬；但戈培爾的話有一個大前提，必須先掌握權力；只有大權在握，謊話講一千遍才可能成為真理，因為掌權後不但能動員龐大的國家宣傳機器，還有足夠的資源豢養部隊，更可以操控國家暴力壓制企圖揭穿謊言的人。