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【重磅快評】依我國憲法 林靜儀與沈一鳴誰是叛國者？

2020-01-03 16:31聯合報 主筆室

蔡英文的競選發言人林靜儀接受德國之聲訪問時說：主張統一恐怕涉及叛國。林靜儀忘記了，軍方將領可能是主張統一的最大群體，這個群體中的大咖參謀總長沈一鳴在她受訪時已經殉職，而她的老闆蔡英文總統今天追晉他為一級上將。

沈一鳴可能沒有公開主張過他的統獨意向，但作為統一群體中的大當家，沈一鳴是個統派可能性甚高，果真如此，蔡英文今天就是為「叛國者」沈一鳴追晉軍階了，這是替統一給讚聲嗎？

沈一鳴一定是效忠中華民國的，但中華民國對於林靜儀卻未必是同一個事物，對她而言，中華民國是個想切掉卻還切不掉的盲腸，或還扔掉卻還未扔掉的雞肋，台灣人與民進黨想要的，都是台灣共和國。在整段訪談中，這個概念溢於言表，至於為何遲不實現，她的托詞是，民進黨席次還無法占據國會的四分之三多數，過不了修憲門檻，於是勉為其難地暫時忍受這段盲腸或是雞肋。

林靜儀並沒有說謊，這的確是民進黨的一貫主張、想法與認知，說謊的是蔡英文，蔡英文為了勝選，唯一一場辯論會她竟喊了四次「中華民國萬歲」，但她早就將中華民國改名了，改叫「中華民國台灣」，但無論是統派或獨派，對這名字感覺都差不多：這是什麼碗糕？

蔡英文以前說過，中華民國就是個流亡政府。這是她最真實的想法，但為了當她心中的流亡政府的總統，她只好容忍這個名字，多數時候，她就以「這個國家」代替，以免要叫出「中華民國」讓她心裡頭彆扭。

現在，選舉要投票了，她向中華民國靠攏，去年十一月起，民進黨的競選活動中，竟大量出現國旗，被已脫黨的台灣民意基金會董事長游盈隆認為是「最駭人聽聞的轉變」，說這儼然是「大剌剌地顛覆民進黨的認同、精神、靈魂與核心價值」。游盈隆這句話外行了，這些國旗都是煙幕彈，蔡英文口中的「這個國家」從來不是中華民國。

君不見，同一時間，民進黨還是高喊「下架吳斯懷」，這句口號是這次選舉民進黨的中心主軸，跟沈一鳴一樣效忠中華民國的吳斯懷，因為去了一次大陸參加孫中山紀念活動，不慎被叫去出席另一場習近平主持的節目，在演奏義勇兵進行曲時被迫跟著其他與會者站起來，一世英名都跟著毀了。但沈一鳴跟吳斯懷究竟有多大差別？

按照林靜儀所誠實地講述的民進黨的一貫立場與主張，沈一鳴是不是她口中恐怕已經叛國的叛國者？軍人效忠的是憲法，中華民國憲法至今都是主權及於大陸的憲法。依據憲法，林靜儀與沈一鳴，誰是叛國者？或說，蔡英文與沈一鳴，誰是叛國者？

民進黨立委林靜儀。本報資料照片
民進黨立委林靜儀。本報資料照片
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中華民國沈一鳴民進黨

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