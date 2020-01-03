林靜儀統一叛國論 網：她被逼問到進退維谷的尷尬狀態

民進黨立委林靜儀日前接受德國之聲專訪，她受訪時表示「主張統一恐構成叛國」，新聞披露後引發爭議，政大法律系副教授廖元豪認為這是辯論質詢好教材，德國之聲的記者犀利中肯，林靜儀對國際與台灣法律的認識不如記者。

廖元豪在臉書以「腦筋清楚又用功的記者 vs. 被問得到處跑路的民進黨代表」開頭指出，德國之聲的質詢，是如此地犀利中肯。相比之下，林靜儀對國際與台灣法律的認識，都還不如這位德國記者。用辯論來說，她被質詢「打死」不知多少次。

廖元豪說，看看德國之聲提問的這些問題：

德國之聲：我還是想要再問，其實台灣在兩蔣時期跟共產黨是沒有接觸的。後來到了李登輝總統時期，雖然反共但他還是要跟中共接觸。美國反共，美國也跟中共接觸，中美貿易戰。所以，現在看起來民進黨政府好像有走那種民主與共產不兩立。剛剛你也提到，可是現在中國是一個黨國合一的制度。反共不反中，這有可能嗎？

德國之聲：可是你剛才說民進黨政府連任，可能要推向台獨。這已經是要改變現狀。