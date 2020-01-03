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林靜儀統一叛國論 網：她被逼問到進退維谷的尷尬狀態

2020-01-03 14:18聯合報 記者林文義／台北即時報導

民進黨立委林靜儀日前接受德國之聲專訪，她受訪時表示「主張統一恐構成叛國」，新聞披露後引發爭議，政大法律系副教授廖元豪認為這是辯論質詢好教材，德國之聲的記者犀利中肯，林靜儀對國際與台灣法律的認識不如記者。

廖元豪在臉書以「腦筋清楚又用功的記者 vs. 被問得到處跑路的民進黨代表」開頭指出，德國之聲的質詢，是如此地犀利中肯。相比之下，林靜儀對國際與台灣法律的認識，都還不如這位德國記者。用辯論來說，她被質詢「打死」不知多少次。

廖元豪說，看看德國之聲提問的這些問題：

德國之聲：我還是想要再問，其實台灣在兩蔣時期跟共產黨是沒有接觸的。後來到了李登輝總統時期，雖然反共但他還是要跟中共接觸。美國反共，美國也跟中共接觸，中美貿易戰。所以，現在看起來民進黨政府好像有走那種民主與共產不兩立。剛剛你也提到，可是現在中國是一個黨國合一的制度。反共不反中，這有可能嗎？

德國之聲：可是你剛才說民進黨政府連任，可能要推向台獨。這已經是要改變現狀。

網友回應指出，從這訪談內容應該是逐字稿吧？顯示出林靜儀給逼問到進退維谷的尷尬狀態，真的很心虛，廖元豪回應，說來也悲哀。民進黨可能只有面對外國媒體，才會這樣「理性」「謙卑」地接受指教。也只有此時才凸顯出「綠營邏輯」的荒謬處，可稱為「聆聽上國天使訓誨」。

民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀在接受外媒訪問時表示，「主張統...
民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀在接受外媒訪問時表示，「主張統一恐構成叛國」，引發爭議。圖／聯合報系資料照
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