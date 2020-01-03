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苗栗第一選區政見會 藍綠交鋒 民眾黨全都批

2020-01-03 14:17聯合報 記者劉星君胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣立委第一選區候選人公辦政見會今舉行，國民黨爭取連任陳超明說，從政超過30年，有經驗與能力替苗栗爭取權益，他承認年輕是本錢，但年輕不一定是本領，他有解決問題能力；民進黨候選人羅貴星說，台灣民主與自由不容失去，批對手陳超明，當這麼久立委，帶給苗栗什麼？台灣民眾黨候選人朱哲成批，兩位老前輩毫無建樹，但是罵別人不會讓自己更好，要打造苗栗為台版京都，推動瀕臨物種法。

苗栗縣選舉委員會今舉辦苗栗縣立委第一選區候選人公辦政見會，第一選區6名候選人，每人15分鐘發言，政見會發表順序：無黨籍曾國良、無黨籍朱英濠、國民黨陳超明、民進黨羅貴星、民眾黨朱哲成與台澎黨鍾林芷綸。

無黨籍曾國良說，他有金融財經背景分析師，參選主張廢除同性婚姻；第二個發言的朱英濠說，司法改革不要淪為口號，並高喊要將衛福部、科技部等部會遷到苗栗縣。

爭取連任國民黨立委陳超明第三個發言，他說，民進黨動用力量抹黑、抹紅他，他強調從未說過一國兩制，堅持九二共識一中各表。他也提到網路上不少人以石虎開他玩笑，他很遺憾。陳超明細數任內替苗栗縣爭取政績建設。他也反批民進黨羅貴星，只會在議會說苗栗縣26年沒有刪預算，「你為財政付出什麼？ 只會批評搏版面」。

陳超明說，苗栗努力創稅沒有得到公平對待，民進黨口口聲聲說修改財劃法，也只是口號，這四年也沒提出行政院版財劃法。他在立委任內過質詢、召開無數次協調會，並與財經立委曾銘宗請益研商修正財劃法，確認「苗栗的努力要有公平回饋」由曾銘宗提出財劃法修正草案，行政院回覆同意修正財劃法，研擬將地方創稅納入分配指標。陳超明反問羅貴星「你是看不到？！還是害怕想起來？！難道民進黨不抹黑、不混淆視聽就不會選舉？！」。  

之後發言羅貴星說，這次是民主與自由護台灣主權的選舉。關於財劃法，羅反問陳超明，財政劃分法只是修法問題，國民黨提7個版本你都沒有連署，根本不重視苗栗財政，並提醒，身為立法委員，要知道人民做了什麼？不要老是抹黑說不實。

  朱哲成第五個發言，朱哲成批藍綠兩名老前輩，苗栗縣人口外流，陳超明說了很多為地方建設事情，但民眾有感覺嗎？羅貴星議員罵完陳委員後「你的政見是什麼？，『選前找到選後看得到這不是廢話嗎？』」朱哲成還說，電視政見會上演「電視笑話冠軍」。

朱哲成說，民主自由主權絕對不是民進黨專利，這是普世價值。   朱哲成批陳超明，石虎保育是普世價值，怎麼會因為開發不能保育。議會通過石虎保育自治條例，他要力推瀕危物種法，有效保育現在已存保育類動物。 朱哲成說，苗栗如何擺脫財政困難，除修改財劃法，苗栗必須有自力更生管道，苗栗有豐富自然景觀，有豐富文化底蘊，提出台灣京都打造願景，讓苗栗發展觀光、帶動產業。

朱哲成反批，兩位老前輩毫無建樹，一個只會搞工程，一個只會賣芒果乾，不過罵別人不會讓自己更好，未來要推動苗栗食農文化，促進旅遊觀光、農產體驗，搭配旅遊服務，打造農產運銷中心。  

最後發言的台澎黨的鍾林芷倫則說明台澎黨的理念，細數台灣二戰時期歷史，要依國際法由去殖民化爭取台灣建國才是未來出路。

苗栗縣立委第一選區候選人公辦政見會今舉行，候選人現場抽籤政見發表會的順序，左起為...
苗栗縣立委第一選區候選人公辦政見會今舉行，候選人現場抽籤政見發表會的順序，左起為候選人羅貴星、鍾林芷綸、陳超明、朱哲成與朱英濠。記者胡蓬生／攝影
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陳超明民進黨財劃法

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