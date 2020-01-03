陳水扁再秀鮪魚肚：319沒死竟被講自導自演

國民黨總統候選人韓國瑜日前在總統政見辯論會上，重提319槍擊案是自導自演，前總統陳水扁今天上午11點多到地檢署按鈴控告韓國瑜、前總統馬英九及媒體人陳文茜。陳水扁在一邊一國行動黨記者會上，也掀上衣，讓媒體拍他肚皮上的傷口，陳水扁說，「被槍打到肚子沒有死，竟還要被講自導自演。」

陳水扁今天北上出席一邊一國行動黨活動，接近中午前往台北地檢署，按鈴控告韓國瑜、馬英九及陳文茜。陳水扁說，319槍擊案至今已15年，韓國瑜為了選總統，竟又在辯論會上說319是自導自演，等同是在他傷口灑鹽，這15年來，從馬英九、陳文茜、到韓國瑜，都指319是扁自導自演，這些為了選舉利益，讓他每天都心在淌血。

陳水扁在記者會上，掀開上衣讓媒體拍攝他肚皮上的傷口，陳說，他讓大家看肚皮的傷口，是因為經過這15年，他肚子上仍留有長11分分、寬2公分的傷口，「難道會自導自演，叫人家拿槍打我自己嗎？」

陳水扁說，319槍擊案，起訴書已經寫得很清楚排除自導自演，偵調會2008年也提出總結報告，不認為是扁自導自演，不管官方、民間，都已公認不是扁自導自演，但這次卻又因為選舉，被韓國瑜重提319，讓他無法忍受，今天他站出來，是因為不能再忍受，

陳水扁說，韓國瑜講到宋楚瑜夫人陳萬水，大家幫宋打抱不平，但319槍擊案，也是每次遇到選舉，都要被傷口灑一次鹽，這次他已經忍受不住，決定提告。

國民黨總統候選人韓國瑜在總統政見辯論會上重提2004年總統大選的「319槍擊案」是總統府前秘書長邱義仁主導，前總統陳水扁上午參加一邊一國行動黨的助選活動時，特別露出肚皮證明319槍擊案。記者徐宇威／攝影 分享 facebook

國民黨總統候選人韓國瑜在總統政見辯論會上重提2004年總統大選的「319槍擊案」是總統府前秘書長邱義仁主導，前總統陳水扁上午參加一邊一國行動黨的助選活動時，特別露出肚皮證明319槍擊案。記者徐宇威／攝影 分享 facebook

國民黨總統候選人韓國瑜在總統政見辯論會上重提2004年總統大選的「319槍擊案」是總統府前秘書長邱義仁主導，前總統陳水扁上午參加一邊一國行動黨的助選活動時，特別露出肚皮證明319槍擊案。記者徐宇威／攝影 分享 facebook

國民黨總統候選人韓國瑜在總統政見辯論會上重提2004年總統大選的「319槍擊案」是總統府前秘書長邱義仁主導，前總統陳水扁上午參加一邊一國行動黨的助選活動時，特別露出肚皮證明319槍擊案。記者徐宇威／攝影 分享 facebook