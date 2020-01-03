告韓國瑜、批蔡英文 陳水扁：說好的轉型正義呢？

國民黨總統候選人韓國瑜在總統政見辯論會上重提2004年總統大選的「319槍擊案」是總統府前秘書長邱義仁主導，前總統陳水扁今天上午參加一邊一國行動黨的助選活動後，前往台北地檢署按鈴控告韓國瑜、前總統馬英九、媒體人陳文茜3人誹謗。

台北地檢署依法受理告訴案，不過，針對保外醫治中的陳水扁按鈴申告，法務部表示，保外醫治受刑人應遵守「保外醫治受刑人管理規則」相關規定，至其具體言行是否符合上開規範，由主管之矯正機關認定及依法處理。

陳水扁說，這是他這輩子第一次按鈴申告，大家看到剛才他的小動作，就可以知道「我連要按哪一個鈴都不知道」；扁說，他從來沒告過人家，都是被告的代理人或是辯護律師，但這次不告不行，不然真的會被人家說「活虎變成一隻死鼠」。

陳水扁說，他不相信發生在15年前、2004年3月19日的案子被馬英九聯手競選總幹事、發言人陳文茜在三更半夜說成自導自演，一直到現在，韓國瑜已要選總統還在說自導自演。

他表示，15年過去了，他被縫30、40針，傷口長11公分、寬2公分，深2公分的傷也已經癒合，但是沒有癒合他的心，他的心痛；扁說，每天洗澡的時候看到自己的傷口，心都在滴血，竟然能為了選舉一再消費他，還說「319」案是阿扁當總統時總統府秘書長邱義仁所主導。

陳水扁說，他真的忍無可忍，如果不提告，世間就沒有公義；他不相信15年過去了，過去的專案小組調查報告不算數，真調會的報告也不算數，馬英九當總統又重新調查8年，8年過去查到哪裡了？