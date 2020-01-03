主張統一構叛國？ 陳水扁：違反憲法言論自由

民進黨立委林靜儀日前接受德國之聲專訪，被以「主張統一恐就是叛國」下題標，引發爭議。前總統陳水扁表示，這樣的說法太超過，台灣人民有追求百分之百的言論自由，不能只有自己主張才對，別人的政治信念不對，這也違反憲法人民的言論自由。

陳水扁說，台灣人民主張獨立有言論自由，主張統一也該享有言論自由，都要被尊重這樣的權利，不能只有自己的主張才是對的，別人的政治信念不對，這非常重要，扁說，若主張統一就叫叛國，這一點他不接受，因為這也違反憲法人民的言論自由。 民進黨立委林靜儀日前接受德國之聲專訪，被以「主張統一恐就是叛國」下題標，引發爭議。前總統陳水扁表示，這樣的說法太超過，台灣人民有追求百分之百的言論自由，不能只有自己主張才對，別人的政治信念不對，這也違反憲法人民的言論自由。記者／林麗玉攝影 分享 facebook