黑鷹失事韓國瑜周末造勢要繼續？ 他舉319槍擊給了答案

黑鷹直升機重大事故，藍綠總統候選人韓國瑜、蔡英文昨天皆宣布取消競選行程。但距離投票還剩一周，韓國瑜這個周六台南也有一場大型造勢活動，到底要不要繼續？資深媒體人黃暐瀚舉2004年319槍擊案，當時藍營取消選前之夜所有造勢，結果以2萬票敗選，他認為選舉活動可以繼續，唱軍歌追悼也很好。

黃暐瀚今天早上在他的電台節目指出，總統蔡英文宣布停止周四五六，三天競選活動，韓國瑜跟進昨天和今天暫停選舉活動，但會有個問題，周六韓在台南有場大型造勢大會，要不要一起停止？

總統召開國防軍事會談穩定軍心，他覺得有需要，身為三軍統帥，蔡昨天就應該出來公開談話穩定軍心。選舉活動都暫停，大家在討論接下來這周都不動了嗎？

黃暐瀚舉2004年發生319槍擊案，發生在下午2點多，當時他人在淡水，馬英九正在幫連宋掃街，傳出阿扁中彈消息，馬英九看到快訊難以置信，馬上上車走人，隔天就要投票了，319晚上連宋在北中南各有一場造勢大會，總部討論到底要不要繼續辦。

最後決定不辦，阿扁都中槍了，不宜歡樂，這是那時的理由，當晚阿扁一直沒有出面，邱義仁出來開記者會，問他傷勢如何，留下著名的邱義仁的一抹神密微笑。

黃說，最後，連宋配只輸了2萬多票，從原本以為會贏很多到被逆轉，事後結果論，很多人認為「那時候不要取消造勢，連宋就不會輸了」，事後諸葛很容易啦，但事前要想清楚。

蔡英文不只是總統候選人，她本身也是現任總統，蔡總統停止她的選舉行程是有必要的，可是另兩個候選人，他們不要去跑歡樂的行程是對的，但其他行程還可以跑嗎？

黃暐瀚說，他的答案是可以。2004年二顆子彈，那時的情況比較特別，到底是誰開槍，會不會是藍營的人？在有一點心虛的狀況下進到第二天的選舉，阿扁變成受害者形象，所以影響選情。