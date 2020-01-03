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林靜儀稱主張統一恐構成叛國 蔡英文競辦發表2點聲明

2020-01-03 11:35聯合報 記者周佑政／台北即時報導

民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀，接受《德國之聲》訪問時表示，「主張統一恐構成叛國」，引發爭議。蔡英文競辦今發表兩點聲明強調，我國是民主國家，國家的未來，應該由2300萬人民共同決定，「這就是我們的基本立場」。

對於林靜儀接受《德國之聲》訪談內容，蔡英文競辦表示，第一，我國是民主國家，國家的未來，應該由2300萬人民共同決定，這就是我們的基本立場。政府的政策也非常清楚，就是維持台灣自由民主現狀，維持中華民國主權獨立現狀。

蔡英文競辦表示，兩岸事務上，一如總統於新年談話所重申的「四個必須」，也就是中國政府必須要正視中華民國存在的事實、必須要尊重2300萬人民，對自由民主的堅持、必須以和平對等的方式，「來處理我們之間的歧異」、必須是政府，或政府所授權的公權力機關，坐下來談，而民主與威權，無法同時存在於同一國家。香港人民做了示範，告訴我們「一國兩制」絕對不可行。

蔡英文競辦表示，第二，為林靜儀委員發言引發誤解，林已對外表示即日起辭去蔡英文競選辦公室發言人職務。

林靜儀今早也在臉書表達歉意，她說，「對於在近半小時訪談過程中用詞不精確，恐造成誤解或過度渲染，引起紛擾，本人即日起辭去蔡英文競選辦公室發言人職務」。

民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀。圖／聯合報系資料照
民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人、立委林靜儀。圖／聯合報系資料照
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蔡英文林靜儀中華民國

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