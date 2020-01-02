黑鷹8人罹難 國民黨辦追思祈福晚會沈一鳴同學在列

黑鷹失事造成參謀總長沈一鳴等八名將士罹難，國民黨不分區立委候選人今晚在中央黨部前舉辦追思祈福晚會，在大提琴演奏的「祈禱聲中」，點燃心字型蠟蠋，獻上白菊花，盼亡者安息，傷者早日康復。

今晚7點50分，國民黨主席吳敦義主席也代表黨中央，第一時間趕到三總懷德廳向罹難的沈一鳴總長及其他七位將士靈前致祭，並向在場的沈總長夫人及所有罹難家屬慰問致意，國防部長嚴德發也在現場。

吳敦義對痛失優秀的沈總長與七位將士，表示非常不捨，也請嚴部長轉達國民黨對家屬的關心和慰問。

國民黨不分區立委候選人葉毓蘭、吳斯懷、陳以信等今晚則在中央黨部前舉辦追思祈福晚會，追悼在這次事故中不幸往生的將士，祈禱傷者日康復，同時也希望撫慰家屬。

數十位參加追思會的民眾中還有沈一鳴的同期同學，心字型蠟蠋下還有一雙翅膀，祈願不幸往往的空軍將士在另一個國度仍能展翅高飛。

吳斯懷表示，他在六軍團時，沈一鳴是新竹幻象聯隊的聯隊長，洪鴻鈞少將在金門兩棲營時也曾在他麾下，洪的家人至今仍不敢將此不幸告知洪九十歲的母親；總士官長韓正宏也曾是六軍團的士官督導長，三人都是極為優秀的國軍將士。