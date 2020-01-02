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黑鷹失事 宋楚瑜重申：總統應進衡山指揮所 安定人心

2020-01-02 20:01聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

一架黑鷹直升機今早失事，造成包含參謀總長沈一鳴在內8位將士殉職。親民黨總統候選人宋楚瑜提出總統蔡英文應進駐衡山指揮所；總統府回應，政府與國軍各單位都有既定制度及作業程序可依循，沒有總統必須進駐衡山指揮所問題。對此，宋楚瑜今晚表示，發生意外第一時間在電視上看到的是參謀總長下落不明，卻沒有看到一位把舵的人讓大家安心，所以才提出善意建議，認為蔡總統應趕到指揮所了解狀況。

宋楚瑜稍早受訪時表示，對於今天所發生的意外事件，感覺到非常難過，也對沈一鳴及其他受難將士的家屬，致上慰問之意。宋說，這是一件意外事件，不是國殤。蔡總統決定三軍降半旗，以表達對參謀總長哀悼，這是對的，支持這個決定。

宋楚瑜說，憲法規定國家元首是三軍統帥，不是任何人可以取代總統的三軍統帥權，參謀總長身為三軍統帥重要的指揮官，其下落不明時，總統應放下競選活動，前往指揮所安定人心。

宋楚瑜指出，對於行政院配合救難，給予肯定，但是發言系統必須由軍令系統來擔任；縱使國防二法修正後，也沒聽說過行政院院長可以代行總統的職權去指揮三軍，「我沒有意思要去跟他們爭辯，而是要尊重總統的職權，這是非常重要的事情。」

至於明日競選行程是否取消。競總發言人于美人表示，選舉造勢活動，明天全部取消，在高雄的音樂會則照常舉行，但包括宋楚瑜、鴻海集團創辦人郭台銘，及多位親民黨不分區立委候選人等預計出席人員，都不會參加；活動會改以單純音樂會方式進行，完成對當地選民的承諾。

親民黨總統候選人宋楚瑜。圖／宋楚瑜競總提供。
親民黨總統候選人宋楚瑜。圖／宋楚瑜競總提供。
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宋楚瑜行政院沈一鳴黑鷹直升機蔡英文

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