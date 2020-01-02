預作部署？政院設「選舉重大事件應變小組」引媒體好奇

下周六就要進行第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，行政院今天設立「2020年二合一選舉重大事件應變小組」。行政院長蘇貞昌表示，1月11日投票當天，各政務委員、首長在完成投票後，應盡速回到辦公室待命，如有突發情況需要加以因應，都要能隨時聯繫得到，務必讓整個選舉能夠圓滿平和落幕。

不過，以往並無「選舉重大事件應變小組」的名稱。以2016年總統及立委選舉為例，當年於1月16日投票，當時行政院長毛治國在1月14日院會聽取內政部報告「防制選舉暴力及維護治安」後，僅裁示選前之夜各地造勢場合和開票後相關機關安全維護，請內政部務必要求落實執行，並應針對可能的突發狀況加強模擬演練，並未成立「選舉重大事件應變小組」。

蘇貞昌今天指示成立「選舉重大事件應變小組」之舉，引發媒體好奇，詢問是否有掌握何種訊息？或者僅是「料敵從寬」，預作部署？

行政院發言人Kolas Yotaka回應表示，這不是一個制式的組織編制，而是針對選舉來臨時，各部會之間非正式的橫向聯繫機制，不是特別因應什麼可能發生或預期的意外而設立，「過去遇到選舉，各部會首長也會提高注意力，隨時保持手機暢通，蘇貞昌院長就是提醒成立一個這樣的機制」。